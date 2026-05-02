Vardy non gioca da marzo con la Cremonese. E sui social ricorda la festa con il Leicester

Jamie Vardy continua a far discutere. L'attaccante della Cremonese, dopo un inizio abbastanza positivo, ha avuto dei problemi fisici e non si vede in campo dal 21 marzo, quando entro per 23 minuti nel successo per 2-0 contro il Parma. Sui social però è tornato a postare e lo ha fatto per ricordare i 10 anni dalla vittoria della Premier League con il Leicester, di cui lui fu ed è tuttora il simbolo.

Qualche immagine della festa e un commento in inglese facilmente comprensibile: "What a party". I tifosi delle Foxes si sono scatenati e hanno commentato il post del centravanti, che però ha ricevuto anche delle critiche da parte dei sostenitori grigiorossi, che vorrebbero vederlo più partecipe in un momento in cui la Cremonese è 18^ e rischia seriamente di retrocedere in Serie B.

In carriera Jamie Vardy vanta 500 presenze e 200 gol con il Leicester, 40 gettoni e 34 reti con il Fleetwood Town, 25 apparizioni e 5 centri con la Cremonese e 4 match e 3 gol con l'Halifax Town. Inoltre è sceso in campo 26 volte con l'Inghilterra, segnando 7 reti. Nel suo palmares annovera una Premier League, una FA Cup, un Community Shield e 2 Championship.