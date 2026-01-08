Cremonese-Cagliari 2-2, le pagelle: Vardy trascinatore, Trepy che sorpresa!

Risultato finale: Cremonese-Cagliari 2-2

CREMONESE

Audero 7 - Protagonista assoluto tra i pali quando il Cagliari alza il baricentro nella ripresa e si riversa in avanti. Reattivo sul colpo di testa di Rodriguez nel primo tempo e decisivo sulla girata al limite di Mazzitelli negli ultimi minuti, quando chiude lo specchio con tempismo perfetto salvando il risultato. Ordinaria amministrazione sulle conclusioni imprecise dalla distanza, ma la sua presenza rassicura la linea difensiva nei momenti di maggiore pressione avversaria.

Bianchetti 6 - Posizionamento corretto e letture puntuali nel contenere le iniziative offensive del Cagliari, soprattutto quando Luvumbo e Gaetano provano a dialogare negli spazi stretti. Qualche sbavatura nella gestione del pallone in fase di impostazione, ma compensa con l'esperienza e la solidità fisica nei contrasti aerei. Tiene la posizione con disciplina tattica nel secondo tempo, quando la squadra arretra il baricentro per difendere il doppio vantaggio.

Baschirotto 6,5 - Muro invalicabile nel cuore della difesa grigiorossa, spazza ogni pallone vagante in area con autorità e tempismo. Lo stacco di testa sul corner non trova la porta per questione di centimetri, ma il contributo difensivo resta impeccabile per tutta la gara. Amministra con personalità i duelli con Borrelli e limita le giocate tra le linee degli avversari, coordinando con efficacia la linea a tre anche nelle situazioni di maggiore sofferenza.

Terracciano 6 - Prestazione attenta e ordinata sul centro-sinistra della difesa, con buone chiusure preventive sulle iniziative di Zappa e Palestra sulla fascia. Non concede spazi in profondità e si fa trovare sempre pronto nelle diagonali difensive quando il Cagliari cerca di sfondare centralmente. Qualche imprecisione nei disimpegni sotto pressione, ma nulla che comprometta l'equilibrio del reparto arretrato nei novanta minuti.

Floriani 6 - Prezioso nell'interpretare entrambe le fasi con corsa e applicazione tattica, garantisce ampiezza sulla corsia destra e partecipa con continuità alla costruzione del gioco. Il cross a uscire sul calcio d'angolo trova la deviazione di Baschirotto, mentre in fase difensiva contiene con attenzione gli inserimenti dei centrocampisti avversari. La conclusione dalla distanza difetta di precisione, ma il contributo alla causa resta costante per tutta la partita.

Payero 6 - Geometrie precise in cabina di regia e capacità di dettare i tempi della manovra nei momenti di possesso prolungato. Gestisce con intelligenza tattica le transizioni e offre soluzioni pulite ai compagni in fase di costruzione dal basso. L'episodio con Luperto nel finale lo vede protagonista involontario del cartellino giallo per l'avversario, dopo il check del VAR che ridimensiona l'entità del contatto. dal 93' Grassi s.v.

Bondo 6,5 - Si conferma prezioso in fase di interdizione, spezzando con puntualità le linee di passaggio del Cagliari e dando equilibrio alla mediana grigiorossa. Il cartellino giallo nel primo tempo non condiziona la sua prestazione, sempre intensa e lucida nelle scelte tecniche. Recupera palloni preziosi e innesca con verticalità le ripartenze della squadra, rendendosi indispensabile nello scacchiere di Nicola prima della sostituzione. dal 59' Vandeputte 6,5 - Impatto devastante sulla gara con l'accelerazione palla al piede che crea la chance più clamorosa del finale: entra in area a tu per tu con Caprile e sfiora il gol con l'esterno destro che sibila di centimetri a lato. Qualità tecnica ed esplosività mettono in costante difficoltà la difesa sarda.

Johnsen 6,5 - Sblocca il match dopo appena quattro minuti con un inserimento perfetto che capitalizza l'assist di Vardy, insaccando da distanza ravvicinata con freddezza. Il movimento senza palla e la capacità di attaccare gli spazi centrali risultano determinanti per mettere in difficoltà la linea difensiva avversaria. Contribuisce anche in fase di ripiegamento quando la squadra si compatta nella propria metà campo. dal 59' Barbieri 6 - Ingresso ordinato per dare sostanza e freschezza atletica al reparto, svolge con diligenza i compiti difensivi e non concede spazi pericolosi agli avversari sulla corsia di competenza.

Pezzella 6 - Spinge con continuità sulla fascia sinistra offrendo ampiezza alla manovra e garantendo equilibrio nelle due fasi. Preciso nei ripiegamenti difensivi quando il Cagliari cerca di sfruttare la superiorità numerica sulle corsie esterne, limita le iniziative offensive avversarie con tempismo. Qualche imprecisione nei cross dalla trequarti, ma il lavoro tattico resta prezioso per gli equilibri della squadra. dal 59' Zerbin 6 - Il traversone teso a tagliare sul secondo palo per Vardy dimostra lucidità e qualità tecnica nel leggere gli spazi. Supporta la squadra in fase difensiva con generosità e mantiene alto il livello di intensità.

Vardy 7 - Prestazione maiuscola dell'attaccante inglese, che firma il raddoppio con un destro al volo spettacolare su assist di Bonazzoli e confeziona l'assist vincente per Johnsen sul gol del vantaggio, dimostrando capacità di protezione della palla e visione di gioco. Quinto centro stagionale in campionato per l'ex Leicester, sempre più elemento imprescindibile nello scacchiere di Nicola. Lavoro sporco e movimenti da attaccante esperto per novanta minuti. dal 93' Sanabria s.v.

Bonazzoli 6,5 - L'assist per il gol di Vardy porta la sua firma: imbucata millimetrica dalla sinistra che taglia fuori la difesa e innesca la conclusione vincente del compagno. Dialoga con efficacia con i centrocampisti e offre una sponda preziosa in area per far salire la squadra nei momenti di pressione avversaria. Il cartellino giallo nel finale evidenzia l'impegno e la generosità profusi anche in fase di non possesso.

Davide Nicola 6 - La Cremonese domina il primo tempo con personalità e sblocca subito il match, raddoppiando con una manovra corale di grande qualità. Nella ripresa la squadra gestisce il doppio vantaggio arretrando il baricentro e affidandosi alle ripartenze. Il Cagliari, però, non molla mai e alla fine stappa un punto.

CAGLIARI

Caprile 6 - Attento sul rasoterra insidioso di Vardy nel primo tempo e reattivo sull'occasione di Johnsen in apertura di ripresa, quando un errore in impostazione regala ai grigiorossi una ripartenza pericolosa. Poco può sui due gol subiti, frutto di ottime giocate avversarie, ma dimostra presenza fisica e sicurezza nelle uscite alte. La parata su Vandeputte nel finale avrebbe potuto essere decisiva per preservare il pareggio.

Mina 5 - Grava sulla sua prestazione l'errore in marcatura sul gol di Johnsen, quando perde il duello fisico con Vardy e consente al compagno dell'attaccante di insaccare da distanza ravvicinata. Fatica a contenere i movimenti degli attaccanti grigiorossi e soffre soprattutto nelle situazioni di ripartenza veloce, quando la squadra è scoperta e gli spazi si allargano. La sostituzione all'intervallo certifica una serata da dimenticare. dal 46' Esposito 6,5 - L'ingresso dà maggiore pulizia tecnica e soluzioni tra le linee al reparto offensivo, con la squadra che trova più facilità nel fraseggio negli ultimi metri. La sforbiciata sul cross di Zappa sfiora il pari, mentre il gol in posizione di fuorigioco testimonia l'istinto del bomber. Movimenti intelligenti e partecipazione attiva alla rimonta.

Luperto 5,5 - Spinge con generosità per guadagnare metri nella metà campo avversaria e offre una buona iniziativa nel primo tempo, ma la prestazione viene macchiata dall'episodio finale con Payero. Il contatto valutato al VAR porta al cartellino giallo dopo che Bonacina aveva estratto il rosso, ridimensionando la sanzione ma certificando comunque l'ingenuità in un momento delicato della gara quando la squadra stava spingendo per completare la rimonta.

Juan Rodriguez 6 - Il colpo di testa da distanza ravvicinata su assist di Luperto impegna severamente Audero in una grande parata nel primo tempo, occasione che avrebbe potuto cambiare l'inerzia della partita. Prestazione attenta in fase difensiva con chiusure puntuali e duelli aerei vinti con regolarità, dimostra personalità nel gestire le situazioni di pressing avversario e nel coordinare i movimenti del reparto arretrato.

Palestra 6 - Raggiunge il fondo con continuità sulla corsia di competenza offrendo ampiezza alla manovra, anche se i cross dalla trequarti avversaria non sempre trovano i compagni in area. Lo scambio con Gaetano nel primo tempo dimostra buona intesa, mentre in fase difensiva garantisce copertura con applicazione e corsa.

Adopo 7 - Riapre il match con un rasoterra angolato sul secondo palo che supera Audero dopo una sponda precisa di Borrelli al limite: controllo in corsa e conclusione di sinistro perfetta per trovare l'angolino. Il gol certifica una prestazione di grande sostanza in mezzo al campo, dove recupera palloni preziosi e offre equilibrio alla mediana con geometrie pulite. Intensità e lucidità nelle scelte tecniche per tutta la durata della partita.

Prati 5,5 - Fatica a trovare spazi e ritmo nella zona nevralgica del campo, con Gaetano che soffre le stesse difficoltà e il Cagliari che non riesce a dare continuità alla manovra offensiva. Le pressioni della mediana avversaria lo costringono a scelte affrettate e imprecise, limitando il contributo alla costruzione del gioco. La sostituzione a metà ripresa certifica una prestazione opaca e la necessità di cambiare l'assetto tattico. dal 56' Mazzitelli 6,5 - L'assist verticale per il gol di Trepy porta la sua firma: lettura perfetta del taglio e imbucata millimetrica che libera il compagno in area. La girata al limite nel finale impegna Audero in una parata decisiva. Qualità tecnica e visione di gioco cambiano l'inerzia della gara.

Zappa 5,5 - Spinge con generosità sulla corsia mancina e prova a prendere l'iniziativa personale con tiri dalla distanza, ma la mira difetta di precisione in entrambe le occasioni. Il cross misurato per la sforbiciata di Esposito dimostra capacità di lettura degli spazi, ma nel complesso la prestazione risulta sottotono e caratterizzata da imprecisioni tecniche. Il cartellino giallo evidenzia l'impegno profuso anche in fase difensiva. dall'83' Trepy 7 - Ingresso da sogno per il giovane rossoblù che firma il primo gol in Serie A con un diagonale potente e preciso all'angolino basso su assist di Mazzitelli. Attacco alla profondità perfetto e controllo in corsa da attaccante maturo, celebrando nel migliore dei modi il debutto nel massimo campionato.

Gaetano 5,5 - Fatica a trovare spazi tra le linee e il contributo alla manovra offensiva resta limitato dalla pressione costante del centrocampo grigiorosso. Lo scambio con Palestra sulla fascia nel primo tempo non produce effetti concreti, mentre il cross dell'esterno risulta troppo profondo e termina sul fondo. Prestazione anonima che spinge Pisacane a sostituirlo nella ripresa per dare nuova linfa all'attacco. dal 65' Kilicsoy 6 - Inserimento dinamico che porta vivacità e imprevedibilità al reparto offensivo. Il servizio rasoterra per Esposito dimostra generosità e spirito di sacrificio, anche se la rete viene annullata per fuorigioco. Movimento e qualità tecnica negli ultimi venticinque minuti.

Luvumbo 5,5 - Alcune conclusioni non inquadrano lo specchio della porta e certificano una serata di difficoltà tecnica, con la palla che fatica a girare come vorrebbe. Prova a sfondare in area ma trova sempre la chiusura puntuale della difesa grigiorossa, senza riuscire a creare pericoli concreti. Il tentativo dalla distanza nel secondo tempo termina fuori alla destra di Audero senza impensierire il portiere avversario. dal 56' Obert 6 - Ingresso ordinato per dare solidità alla fascia sinistra e supportare la fase di spinta della squadra nei minuti finali. Contributo modesto ma funzionale alle esigenze tattiche.

Borrelli 6 - Il cartellino giallo dopo appena due minuti per il fallo su Johnsen condiziona parzialmente la sua prestazione, ma l'attaccante non si sottrae ai duelli fisici e lavora con generosità per la squadra. Il colpo di testa sul cross di Gaetano si alza troppo e termina sopra la traversa, mentre la sponda precisa al limite per Adopo sul gol del 2-1 dimostra qualità tecnica e senso della posizione. Lavoro sporco e sacrificio costante per novanta minuti.

Fabio Pisacane 6 - La squadra parte male e va sotto di due reti nel primo tempo, ma nella ripresa cambia volto con gli ingressi di Esposito e Mazzitelli che danno qualità e profondità alla manovra. Il Cagliari trova il gol con Adopo e completa la rimonta all'87' con il giovane Trepy, dimostrando carattere e personalità. Il punto conquistato conferma la crescita del gruppo e la capacità di reagire alle difficoltà, anche se restano da correggere gli errori difensivi della prima frazione.