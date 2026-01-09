Bernardo Silva a giugno lascerà il City. La Juve fiuta il colpo e può provare ad anticipare i tempi

Secondo quanto scritto questa mattina da La Stampa, il mercato di gennaio della Juventus dovrà 'riparare' alcuni aspetti meno visibili ma altrettanto importanti come l’esperienza, il carisma e la capacità di gestire la pressione che comporta indossare una maglia importante. L'esempio, nella società bianconera è emblematico, dove il peso delle aspettative può incidere profondamente sul rendimento.

È anche per questo motivo che le valutazioni del nuovo direttore sportivo Marco Ottolini non si limitano ai giovani di prospettiva. L’attenzione si sta spostando anche su profili di grande esperienza, giocatori abituati a vincere e a convivere con palcoscenici di altissimo livello. In questo contesto prende quota il nome di Bernardo Silva, 31 anni, colonna del Manchester City e del Portogallo. Il suo contratto è in scadenza e il giocatore ha già comunicato l’intenzione di lasciare il club inglese a fine stagione.

La Juventus osserva con interesse la situazione, pronta a inserirsi nella concorrenza per provare a bloccarlo almeno per giugno, se non addirittura anticipare i tempi a gennaio. Bernardo Silva rappresenterebbe una guida in campo, un riferimento tecnico e mentale, simile a ciò che il Milan ha cercato in Modric: un leader capace di interpretare i momenti della partita e prendersi responsabilità. Non è un caso che i cicli vincenti bianconeri siano stati costruiti attorno a figure come Pirlo, Matuidi e Khedira. Negli ultimi anni, allenatori e dirigenti hanno spesso sottolineato come alla squadra manchi personalità. Una lacuna che il mercato di riparazione potrebbe provare a colmare.