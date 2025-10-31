Focus TMW Serie A, chi ha conquistato più punti nel 2025? Napoli e Inter sono lontane dalle vetta

E' interessante il dato relativo alle squadre di Serie A che hanno conquistato più punti nell'anno solare 2025 calcolando la seconda parte dello scorso campionato e le prime nove giornate di quello in corso. A due mesi esatti dall'ultimo giorno di quest'anno comanda saldamente la classifica la Roma. Attualmente prima in classifica grazie al lavoro di Gian Piero Gasperini, la squadra giallorossa ha disputato anche un eccellente girone di ritorno nella Serie A 24/25 grazie al lavoro di Ranieri che portò i giallorossi a un passo dalla qualificazione in Champions League, nonostante un pessimo girone d'andata.

Al secondo posto in questa speciale graduatoria c'è il Napoli di Antonio Conte: più tre punti e anche una gara in meno rispetto all'Inter che occupa il terzo gradino del podio. Seguono Milan e Juventus, poi il Bologna di Vincenzo Italiano tallonato dalla grande sorpresa di quest'anno solare: il Como di Cesc Fabregas. La squadra lariana nel 2025 ha conquistato più punti di Atalanta, Lazio e Fiorentina. Di seguito il dato dopo che sono andati in archivio dieci mesi sui dodici complessivi.

1) Roma 70 punti in 29 partite di Serie A disputate nell'anno solare 2025

2) Napoli 62 punti in 29 partite

3) Inter 59 punti in 30 partite

4) Milan 54 punti in 30 partite

5) Juventus 53 punti in 29 partite

6) Bologna 49 punti in 30 partite

7) Como 47 punti in 29 partite

8) Atalanta 46 punti in 29 partite

9) Lazio 42 punti in 29 partite

10) Fiorentina 37 punti in 30 partite

11) Torino 36 punti in 29 partite

12) Udinese 32 punti in 29 partite

13) Cagliari 31 punti in 29 partite

14) Genoa 31 punti in 29 partite

15) Parma 25 punti in 29 partite

16) Lecce 24 punti in 29 partite

17) Hellas Verona 24 punti in 29 partite

18) Venezia 16 punti in 20 partite

19) Cremonese 14 punti in 9 partite

20) Sassuolo 13 punti in 9 partite

21) Empoli 12 punti in 20 partite

22) Monza 8 punti in 20 partite

23) Pisa 5 punti in 9 partite