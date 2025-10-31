TMW Il Genoa cambia ds, Petrachi: "Azzardato uno straniero: stanno vivendo sugli allori"

Il Genoa da oggi si è separato da Marco Ottolini. L'ex ds del Grifone, forse destinato alla Juventus, lascia il club con la squadra ultima in classifica e che ripartirà probabilmente da Diego Lopez, straniero con un passato importante all'estero. Una scelta azzardata a detta di Gianluca Petrachi, ex uomo mercato di Torino e Roma che ne ha parlato così ai nostri taccuini: "Onestamente, è un azzardo. Non lo dico perché sono patriottico, il calcio italiano è bello ma complicato. Oggi tante proprietà straniere si affidano a figure straniere anche in dirigenza, a mio avviso facendo un grande errore. Perché prima che un direttore comprenda le dinamiche del nostro campionato e la passione che c’è qua, vissuta come una religione e non un business, ci vuole tempo. Oggi si sta tralasciando l’essenza del calcio, la passione, e ci si dovrebbe affidare di più a dirigenti italiani. Un ds deve sapere di calcio ma anche insegnare a calciatori e allenatori il posto in cui si trovano, infondere certi ideali: uno che viene dal Lens non può comprendere aspetti come la passione viscerale di una tifoseria italiana. Ci metterà degli anni".

Quindi è una scelta che boccia, quella del Genoa.

"È azzardata. Poi poteva prendere Petrachi come chiunque, ma sarebbe servito un italiano. Il Genoa è un club storico, fa sempre record di abbonamenti, c’è un’anima importante. Abbiamo già visto esperienze di manager e direttori stranieri che in Italia non hanno funzionato: in un momento in cui sei ultimo in classifica e c’è una confusione che la metà basta, sarebbe servito qualcuno che arrivasse e spiegasse loro che il campionato scorso è finito da un pezzo, e che stanno ancora vivendo sugli allori della passata stagione. Invece le cose sono diverse, il Genoa ad esempio non ha rimpiazzato bene Pinamonti. Vieira non ha una squadra con le caratteristiche adatte a lui, infatti tutto il gruppo ne soffre e fa fatica".

