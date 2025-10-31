Serie B, 11ª giornata: Avellino-Reggiana visibile in modalità free su DAZN
DAZN, piattaforma detentrice dei diritto di trasmissione del campionato di Serie B, ha comunicato, come accade di consueto, quale dei match del prossimo weekend sarà visibile gratuitamente.
Si tratta di Avellino-Reggiana, match di questa sera valido per l'undicesimo turno del torneo cadetto in programma alle ore 12:30.
SERIE B, 11ª GIORNATA
Sabato 1° Novembre 2025
Ore 12.30 Avellino - Reggiana
Ore 15.00 Carrarese - Frosinone
Ore 15.00 Padova – Südtirol
Ore 17.15 Virtus Entella – Empoli
Ore 19.30 Palermo – Pescara
Domenica 2 Novembre 2025
Ore 15.00 Bari – Cesena
Ore 15.00 Catanzaro - Venezia
Ore 15.00 Modena – Juve Stabia
Ore 17.15 Monza - Spezia
Ore 19.30 Sampdoria – Mantova
CLASSIFICA
Modena 21
Monza 20
Cesena 20
Frosinone 18
Venezia 16
Palermo 16
Reggiana 15
Carrarese 14
Juve Stabia 14*
Padova 13
Avellino 13
Catanzaro 12
Empoli 11
Südtirol 10
Virtus Entella 10
Bari 9*
Pescara 8
Spezia 7
Sampdoria 7
Mantova 5
*una gara in meno
