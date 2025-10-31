Milan e Inter riabbracciano Leao e Thuram, intanto Mandragora rinnova: le top news delle 18

Ottimismo in casa Milan in vista della sfida con la Roma. Rafael Leao ha infatti recuperato dall’infortunio e si è allenato regolarmente in gruppo a Milanello. Il portoghese sarà quindi a disposizione di Massimiliano Allegri per la gara contro i giallorossi. Rimangono invece ai box Fikayo Tomori e Santiago Gimenez, ancora alle prese con i rispettivi problemi fisici. Lavoro differenziato per Christian Pulisic e Adrien Rabiot, mentre Ardon Jashari e Pervis Estupiñan hanno completato un’altra seduta a pieno regime. Dalla Milano nerazzurra, nel frattempo, arrivano ulteriori segnali positivi: Marcus Thuram ha ripreso ad allenarsi con il gruppo e potrebbe tornare tra i convocati contro il Verona.

A Zingonia, mister Ivan Juric ha presentato la sfida dell’Atalanta contro l’Udinese, valida per la decima giornata di Serie A. Il tecnico nerazzurro si è detto soddisfatto del gioco espresso, pur riconoscendo la necessità di maggiore concretezza sotto porta. "Contro il Milan meritavamo di più, ma il calcio è fatto anche di episodi", ha dichiarato. Juric ha poi elogiato la crescita di Scamacca e la versatilità dei suoi giovani, come Brescianini e Lookman, sottolineando l’importanza di mantenere equilibrio e fiducia nonostante i risultati altalenanti.

In casa Fiorentina, invece, Rolando Mandragora ha rinnovato il proprio contratto fino al 2028 con opzione per il 2029. Il centrocampista, dopo un'estate al centro dei rumors, percepirà 1,8 milioni a stagione più bonus: decisiva la volontà del giocatore. Un'indiscrezione di TMW, così come le interviste a Gianluca Petrachi e all'allenatore che lanciò l'attuale centrocampista dell'Inter, Petar Sucic.