Padova-SudTirol, i convocati di Castori: ancora out Pietrangeli ed El Kaouakibi

Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha convocato 24 calciatori per la sfida di domani contro il Padova in trasferta. Rispetto alla gara contro il Venezia non ci sono novità con El Kaouakibi e Pietrangeli ancora ai box per problemi fisici e la presenza del giovane Carlo Sabatini nella lista per la trasferta in terra veneta.

Questo l’elenco completo:

Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner

Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli

Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka

Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino