Padova-SudTirol, i convocati di Castori: ancora out Pietrangeli ed El Kaouakibi
Il tecnico del SudTirol Fabrizio Castori ha convocato 24 calciatori per la sfida di domani contro il Padova in trasferta. Rispetto alla gara contro il Venezia non ci sono novità con El Kaouakibi e Pietrangeli ancora ai box per problemi fisici e la presenza del giovane Carlo Sabatini nella lista per la trasferta in terra veneta.
Questo l’elenco completo:
Portieri: Adamonis, Poluzzi, Theiner
Difensori: Bordon, F. Davi, S. Davi, Kofler, Mancini, Masiello, Sabatini, Veseli
Centrocampisti: Brik, Casiraghi, Coulibaly, Mallamo, Martini, Molina, Tait, Tronchin, Zedadka
Attaccanti: Italeng, Merkaj, Odogwu, Pecorino
Editoriale di Marco Conterio Esclusiva con l'ideatore di Milan-Como a Perth. Una lettera al Ministro Abodi di Lou Sticca: "Milioni di emigrati all'estero, per noi che amiamo l'Italia è un sogno e un'occasione irripetibile"
