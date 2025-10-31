Cesena, Mignani: "Seconda trasferta di fila: quale disagio lo avremo. I ragazzi stanno bene"

Archiviato il turno infrasettimanale il Cesena si prepara ad affrontare il prossimo impegno di campionato contro il Bari al 'San Nicola'. “Dobbiamo fare un’altra trasferta lunga, la seconda in pochi giorni - spiega Michele Mignani (fonte TuttoCesena) -, questo disagio potrebbe pesare. Non capisco come non abbiano potuto far giocare la Juve Stabia (avrebbe dovuto affrontare i galletti pugliesi in casa, nel turno infrasettimanale, ndr), ma mi adeguo alle decisioni altrui e cercherò di dosare le forze dei ragazzi, sperando che chi ha giocato di più abbia riposato-

Avrò a disposizione gli stessi che c’erano con la Carrarese: i ragazzi si sono allenati e stanno bene. I risultati aiutano a smaltire la fatica: sono frutto di atteggiamento, di spirito e di quello che i ragazzi portano all’interno della gara. Ci sono e ci saranno gare difficilissime, che verranno certamente condizionate anche dagli episodi, ma se con il lavoro impianti radici profonde, come sembra che stiamo facendo noi soprattutto nello spirito di sacrificio della squadra, si raccoglie sempre qualcosa”.

Mignani fa un passaggio su Piacentini: “Lo conosciamo tutti: forte, affidabile, sempre pronto, può fare tutti i ruoli della difesa a tre, nell’ultima parte della scorsa stagione ha giocato gare importanti: per me è un titolare”. Un titolare che però ha giocato solo tre partite e in due di queste appena dieci minuti: “Mangraviti è mancino e mi dà delle soluzioni in uscita che Piacentini non può dare. Potrebbe giocare al posto di Ciofi, o di Zaro, ma comunque qualcuno non giocherebbe. Sui pochi minuti a disposizione, dipende dall’andamento delle partite e da determinate situazioni: soprattutto in difesa tendo a non cambiare gli assetti a gara in corso, a meno di problemi macroscopici”.

In realtà ci sarebbe anche Amoran da inserire nelle rotazioni, ma sull’utilizzo dei giovani Mignani è - una volta per tutte - molto chiaro: “I giocatori più anziani hanno un peso negli equilibri di squadra. Tengono lo spogliatoio. Su di loro imposto una stagione: un giovane deve dimostrare di essere davvero più forte di chi gioca adesso per entrare nelle rotazioni. A Cesena mi piacerebbe far debuttare qualche giovane, perché ci sono una Primavera e un’under 18 molto competitive, con ragazzi che sanno giocare a calcio e lo conoscono, alla vecchia: parlano di calcio vero”.