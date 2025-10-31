TMW Radio Massimo Orlando: "Juve, vedo Koop al posto di Locatelli. Napoli, dura col Como"

A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex calciatore Massimo Orlando.

Spalletti può riportare la Juve a lottare per lo Scudetto? E Vlahovic può essere titolare?

"Vlahovic in teoria dovrebbe andare d'accordo con Spalletti. Ci ricordiamo lui con Icardi, Totti, è uno particolare Spalletti, devi rigare dritto. Se Vlahovic mette da parte alcuni modi di fare, pensando solo a giocare, credo che ne possano beneficiare entrambi. Sul discorso Scudetto dico di sì, ci sono squadre più forti come Inter e Napoli, ma ha tutto il tempo per rientrare. Se ha accettato un contratto di otto mesi, per rimettersi in gioco, vuol dire che è carico ed è importante questo sulle motivazioni per tornare avanti".

Spalletti ha parlato anche di modulo e di Koopmeiners:

"Per me Koopmeiners va al posto di Locatelli. Già non c'è un bel rapporto tra Spalletti e Locatelli, poi ti dice che deve partire da mediano o mezzala, quindi lo vedo lì a giocare vertice basso".

Come vede la sfida tra Napoli e Como?

"Sarà una partita difficile perchè il Como ormai è una certezza, c'è una leggerezza che si vede, non ha le pressioni delle altre. E c'è una mentalità che se perdi una partita, non è un problema, l'importante è giocare a calcio".

E poi c'è Milan-Roma:

​​​​​​​"Il Milan stavolta è stato davvero sfortunato con gli infortuni, che potevano dargli una classifica diversa. Rabiot, Pulisic, ora ti facevano tanta differenza. E a me Leao mi sembra abbia preso peso, non salta più l'uomo. Ha fatto tre gol, ma non mi sembra possa fare la differenza ora. La Roma arriva con tanta leggerezza. Se perde non succede nulla".