Padova-SudTirol, i convocati di Andreoletti: out Papu Gomez e Silva. Torna Baselli

“Non recuperiamo Jonathan Silva e Gomez, per quest’ultimo penso che punteremo al derby con in Venezia. Essendo fuori da tempo il gioco deve valere la candela, ma proveremo comunque a fare il possibile per anticipare il suo rientro anche se la vedo dura. Bacci infine ha avuto una ricaduta, Baselli torna fra i convocati”. In conferenza stampa il tecnico del Padova Matteo Andreoletti ha parlato così della situazione degli infortunati. Oltre ai tre citati saranno assenti anche Tumiatti, Russini, Voltan e Boi tutti non convocati per scelta tecnica. Torna invece a disposizione Baselli.

Questo l’elenco completo dei 23 calciatori a disposizione per la sfida interna col SudTirol:

Portieri: 14 Fortin, 1 Mouquet, 22 Sorrentino

Difensori: 3 Barreca, 4 Belli, 72 Faedo, 30 Favale, 18 Ghiglione, 58 Pastina, 5 Perrotta, 32 Sgarbi, 55 Villa

Centrocampisti: 33 Baselli, 17 Capelli, 6 Crisetig, 23 Di Maggio, 8 Fusi, 44 Harder, 7 Varas

Attaccanti: 20 Bortolussi, 92 Buonaiuto, 15 Lasagna, 11 Seghetti