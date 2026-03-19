Serie A, designati gli arbitri per il 30° turno: Colombo scelto per Fiorentina-Inter
Queste le designazioni ufficiali della 30^ giornata di Serie A: scelto Andrea Colombo per il posticipo di domenica sera a Firenze tra viola e Inter, che chiuderà il turno.
Cagliari - Napoli Venerdì 20/03 H 18:30
Mariani
Bindoni – Tegoni
Iv: Perri
Var: Marini
Avar: Serra
Genoa - Udinese Venerdì 20/03 H. 20:45
Collu
Peretti - Biffi
Iv: Turrini
Var: Aureliano
Avar: Pezzuto
Parma - Cremonese Sabato 21/03 H. 15:00
Fabbri
Cipressa – Yoshikawa
Iv: Galipo’
Var: Paterna
Avar: Di Bello
Milan - Torino Sabato 21/03 H. 18:00
Fourneau
Rossi M. - Moro
Iv: Doveri
Var: Nasca
Avar: Maresca
Juventus - Sassuolo Sabato 21/03 H. 20:45
Marchetti
Costanzo – Bianchini
Iv: Allegretta
Var: Abisso
Avar: Camplone
Como - Pisa H. 12:30
Pairetto
Mastrodonato - Fontemurato
Iv: Mucera
Var: Meraviglia
Avar: Di Bello
Atalanta – H. Verona H. 15:00
Ayroldi
Bercigli – Fontani
Iv: Crezzini
Var: Maggioni
Avar: La Penna
Bologna - Lazio H. 15:00
Feliciani
Berti – Laudato
Iv: Zanotti
Var: Di Paolo
Avar: Giua
Roma - Lecce H. 18:00
Sacchi J.L.
Baccini – Zingarelli
Iv: Massimi
Var: Ghersini
Avar: Abisso
Fiorentina - Inter H. 20:45
Colombo
Bahri – Dei Giudici
Iv: Tremolada
Var: Maresca
Avar: Massa
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