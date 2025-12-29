Inter, Lautaro: "Vogliamo mandare messaggi prima di tutto a noi stessi"

Dopo la vittoria dell’Inter sul difficile campo dell’Atalanta, Lautaro Martinez ha affidato a Inter TV la sua lettura del match, andando oltre la semplice analisi del risultato. Per il capitano nerazzurro, infatti, il successo di Bergamo ha un significato profondo: “È una vittoria importante, di una squadra che vuole mandare segnali prima di tutto a se stessa”, ha spiegato, sottolineando la crescita mentale e la compattezza del gruppo.

Lautaro ha poi posto l’accento sulle difficoltà dell’incontro, reso complesso dall’intensità degli avversari: “Affrontavamo una squadra dura e aggressiva, che ti costringe a giocare una partita sporca”. Proprio per questo, secondo il numero 10 nerazzurro, il risultato è figlio di una preparazione attenta e mirata: “L’abbiamo studiata in questo modo e l’abbiamo affrontata nel modo giusto”.

Tre punti che pesano nel percorso dell’Inter, come ribadito dallo stesso attaccante: “Sono fondamentali per il nostro cammino”. Ma la soddisfazione non si ferma alla classifica. “Sono contento della mia condizione, del lavoro che stiamo facendo come squadra e dei segnali positivi che arrivano anche da chi entra a gara in corso”, ha concluso Lautaro, evidenziando l’importanza del contributo di tutto il gruppo.