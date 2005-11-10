Il Sassuolo rischia grosso. Non basta un bell'attacco, se prendi quattro gol a partita

Il 3-2 del Sassuolo contro la Juventus poteva rappresentare un moto copernicano. Non era più la Juve il centro della galassia, ma il mondo neroverde. Al novantesimo e passa Adzic aveva cambiato le carte in tavola, con la sensazione che gli uomini di Aquilani potessero essere la rivelazione della stagione. Nelle ultime settimane è stato chiaro che la qualcosa è cambiato, non certo in meglio: Frosinone a quota venti, Sassuolo che ora non sarebbe retrocesso ma che non gode di ottima salute.

Funziona solo l'attacco

La doppietta di Laurienté, come negli scorsi anni, fa capire che davanti non c'è esattamente una problema. Il francese è giocatore di altro livello, così come Berardi - comunque peggiorato rispetto agli anni passati - oppure Sebastiano Esposito che, da par suo, può anche essere il titolare in Nazionale, ma con un attaccante che si prende il ruolo da prima punta.

Il problema è la difesa. Decisamente squilibrata rispetto all'impianto di gioco che vorrebbe il tecnico. Prendere quattro gol con una Fiorentina in netta difficoltà nelle ultime settimane significa che qualche amnesia di troppo esiste. Contro la Lazio erano addirittura sei i gol con due rigori parati da Turati. Difficile salvarsi così, a meno di cambiare completamente registro. Da capire se basterà con lo stesso allenatore.