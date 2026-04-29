Serie A, gli arbitri della 35ª giornata: Fabbri per Como-Napoli, Inter-Parma a Bonacina
L'AIA ha reso noti poco fa gli arbitri che dirigeranno le partite della 35^ giornata di Serie A. Como-Napoli è stata affidata a Michael Fabbri, mentre Sassuolo-Milan a Maresca. Nella possibile sfida scudetto dell'Inter contro il Parma fischierà invece Bonacina. Di seguito tutte le designazioni:
Pisa-Lecce – Venerdì 1/05 h. 20.45
Arbitro: GUIDA
Assistenti: LO CICERO – LAUDATO
IV uomo: TREMOLADA
VAR: MERAVIGLIA
AVAR: DOVERI
Udinese-Torino – Sabato 2/05 h. 15.00
Arbitro: MUCERA
Assistenti: CECCONI – MORO
IV uomo: ZANOTTI
VAR: MAGGIONI
AVAR: DIONISI
Como-Napoli – Sabato 2/05 h. 18.00
Arbitro: FABBRI
Assistenti: BACCINI – BAHRI
IV uomo: PERRI
VAR: DOVERI
AVAR: DI BELLO
Atalanta-Genoa – Sabato 2/05 h. 20.45
Arbitro: PEZZUTO
Assistenti: COLAROSSI – YOSHIKAWA
IV uomo: TURRINI
VAR: GIUA
AVAR: PRONTERA
Bologna-Cagliari – Domenica 3/05 h. 12.30
Arbitro: CREZZINI
Assistenti: FONTEMURATO – BIFFI
IV uomo: GALIPÒ
VAR: GARIGLIO
AVAR: GHERSINI
Sassuolo-Milan – Domenica 3/05 h. 15.00
Arbitro: MARESCA
Assistenti: PERETTI – BERCIGLI
IV uomo: MARINELLI
VAR: MAZZOLENI
AVAR: PAGANESSI
Juventus-Hellas Verona – Domenica 3/05 h. 18.00
Arbitro: AYROLDI
Assistenti: VECCHI – CAVALLINA
IV uomo: DI MARCO
VAR: DI BELLO
AVAR: MERAVIGLIA
Inter-Parma – Domenica 3/05 h. 20.45
Arbitro: BONACINA
Assistenti: PRETI – PALERMO
IV uomo: MASSIMI
VAR: MARINI
AVAR: DI PAOLO
Cremonese-Lazio – Lunedì 4/05 h. 18.30
Arbitro: CHIFFI
Assistenti: DEI GIUDICI – ROSSI C.
IV uomo: CALZAVARA
VAR: CAMPLONE
AVAR: MAZZOLENI
Roma-Fiorentina – Lunedì 4/05 h. 20.45
Arbitro: ZUFFERLI
Assistenti: ROSSI L. – CECCON
IV uomo: RAPUANO
VAR: DI PAOLO
AVAR: DI BELLO
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