La nuova proposta della FIFA: almeno un giocatore del vivaio obbligatoriamente in campo
Almeno un giocatore proveniente dal vivaio del club - a livello di Under 20 o Under 21 - in campo, per obbligo. È una novità regolamentare su cui sta ragionando la FIFA.
Il Consiglio della FIFA, si legge nel comunicato stampa diramato in vista del 76° consiglio, in programma a Vancouver, ha infatti approvato all’unanimità un processo di consultazione con tutte le parti interessate in merito all’obbligo regolamentare per le squadre senior dei club di schierare sempre in campo almeno un giocatore proveniente dal proprio vivaio della categoria U-20 o U-21, e alla proposta da sottoporre al Consiglio della FIFA nel corso del prossimo anno.
Sarebbe una novità assoluta, almeno per quanto riguarda il calcio ai massimi livelli: al momento, sia le regole UEFA che, per esempio, della Serie A, richiedono un certo numero di giocatori provenienti dal vivaio in rosa. Ma, anzitutto, si fa riferimento alla lista della rosa, appunto, e non a chi scende in campo. In seconda battuta, il mancato inserimento in lista non comporta alcuna sanzione. La novità FIFA - da capire se, nel caso si applicherebbe solo alle competizioni per club FIFA, come il Mondiale per club, o anche a quelle organizzate a livello nazionale e internazionale dalle confederazioni associate - prevederebbe invece un obbligo, a prescindere dalla nazionalità. Considerati i tempi, nel migliore dei casi, anche ove approvata, entrerebbe in vigore a partire dalla stagione 2027/2028.
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