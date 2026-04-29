Frendrup, la cifra per tentare il Genoa. E Malinovskyi riflette sul Trabzonspor

Morten Frendrup è diventato il calciatore con più presenze nell'attuale rosa del Genoa. Anche in questa stagione il centrocampista si è confermato essere un tassello fondamentale per le ambizioni del club, trovando continuità anche sotto la guida di Daniele De Rossi. Che in conferenza stampa ha parlato di come curi la sua crescita con sessioni extra di allenamento.

Dopo aver rifiutato un'offerta di 18 milioni di euro nella scorsa sessione estiva, secondo quanto riporta il Secolo XIX il club ligure valuterà la eventuali proposte nei prossimi mesi, qualora ne arrivassero per cifre comprese tra i 20 e i 25 milioni. Sebbene il tecnico ne gradirebbe la permanenza, il giocatore potrebbe attratto dalla prospettiva di competere per obiettivi superiori, anche se lui stesso si trova bene dove sta e non è da escludere che rimanga dov'è.

Parallelamente, c'è il futuro di Ruslan Malinovskyi da monitorare. L'ucraino, autore di 6 reti in 32 presenze in questa stagione, è in scadenza di contratto il 30 giugno. Nonostante l'ottimo recupero dopo il grave infortunio di Venezia, il calciatore trentatreenne deve scegliere. Da un lato una proposta da parte del Genoa - si dovrebbe trattare di un biennale a cifre ridotte - e dall'altra un ricco contratto triennale presentato dal Trabzonspor, in Turchia. La decisione finale sulla sua permanenza o sull'eventuale trasferimento in Turchia è attesa nelle prossime settimane.