Inter, Esposito: "Pensiamo solo a noi stessi. Gol? Non ho ancora realizzato quanto successo"

Una notte elettrica, carica di tensione e polemiche, ma anche di gol e significati pesanti per la classifica. A San Siro l’Inter supera 3-2 la Juventus al termine di una sfida destinata a far discutere a lungo, soprattutto per l’espulsione di Pierre Kalulu che ha acceso le proteste bianconere. Ma al di là delle decisioni arbitrali, i nerazzurri portano a casa tre punti pesantissimi.

Tra i protagonisti della serata c’è Francesco Pio Esposito, autore di una delle tre reti nerazzurre, che nel post-partita ai microfoni di RAI Sport ha ribadito la filosofia del gruppo: “Abbiamo fatto il nostro dovere anche contro la Juventus, come cerchiamo di fare ogni settimana. Se continuiamo a pensare solo a noi stessi, i risultati arrivano e le distanze dalle inseguitrici possono aumentare”.

Il giovane attaccante si gode anche la dimensione emotiva della serata: “Questo era il massimo che potessi sognare. Da bambino sogni di fare gol sotto la Curva in un Inter-Juve, forse non ho ancora realizzato del tutto cosa è successo”.