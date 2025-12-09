Serie A, i 5 migliori portieri dopo 14 giornate: classifica inalterata rispetto a 7 giorni fa
Non cambia la Top 5 dei portieri di Serie A: posizioni inalterate, con Mike Maignan sempre saldo al comando. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Mike Maignan (Milan) 6.62 (13)
2. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.46 (14)
3. Elia Caprile (Cagliari) 6.43 (14)
4. Emil Audero (Cremonese) 6.40 (10)
5. Nicola Leali (Genoa) 6.39 (14)
SERIE A - 14ª GIORNATA
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna 1-1
38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)
Napoli - Juventus 2-1
7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)
Pisa - Parma 0-1
40' rig. Benedyczak
Udinese - Genoa 1-2
34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy
Torino - Milan 2-3
10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)
1. Milan 31
2. Napoli 31
3. Inter 30
4. Roma 27
5. Bologna 25
6. Como 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 19
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Cagliari 14
15. Genoa 14
16. Parma 14
17. Lecce 13
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6
MARCATORI
7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
15ª GIORNATA
Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)
Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)
Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
