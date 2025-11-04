Youth League, pari beffardo per la Juventus U20: lo Sporting pareggia in extremis

Grande delusione in casa Juventus dopo il 2-2 casalingo in Youth League contro lo Sporting Lisbona: i bianconeri di Padoin hanno passato quasi tutta la gara in vantaggio, salvo concedere due reti al ridosso del novantesimo e pareggiare una partita che sembrava già vinta grazie alle reti di Tiozzo e Mazur. I beffardi gol dei portoghesi, di Bafdili e Siza, sono arrivati poco prima del novantesimo, a rendere ancora più amara l'esperienza in Europa dell'Under 20 bianconera.

Bodo/Glimt U19 - AS Monaco U19 0-7

Napoli U19 - Eintracht U19 0-0

Slavia Praha U19 - Arsenal U19 5-1

PSG U19 - Bayern U19 3-0

Tottenham U19 - København U19 2-3

Juventus U19 - Sporting U19 2-2

16:00 Atl. Madrid U19 - USG U19

16:00 Liverpool U19 - Real Madrid U19

16:00 Olympiacos U19 - PSV U19