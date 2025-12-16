Serie A, i migliori 5 attaccanti dopo 15 giornate: Scamacca, new entry al 1° posto

Gianluca Scamacca è la new entry dei migliori 5 attaccanti di Serie A dopo 15 giornate ed entra in classifica direttamente in prima posizione. Novità anche al secondo posto con Lautaro Martinez, protagonista nel successo dell'Inter sul campo del Genoa. Scende dal primo al terzo posto Bonazzoli, lasciano la classifica Hojlund e Francesco Pio Esposito. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.

1. Gianluca Scamacca (Atalanta) 6.44 (9)

2. Lautaro Martínez (Inter) 6.37 (15)

3. Federico Bonazzoli (Cremonese) 6.35 (10)

4. Marcus Thuram (Inter) 6.35 (10)

5. Ange-Yoan Bonny (Inter) 6.33 (9)

- - -

SERIE A - 15ª GIORNATA

Lecce - Pisa 1-0

72' Stulic

Torino - Cremonese 1-0

27' Vlasic

Parma - Lazio 0-1

82' Noslin

Atalanta - Cagliari 2-1

11' e 81' Scamacca (A), 75' Gaetano (C)

Milan - Sassuolo 2-2

13' Kone (S), 34' e 47' Bartesaghi (M), 77' Laurienté (S)

Fiorentina - Hellas Verona 1-2

42' e 90' + 3 Orban (H), 69' aut. Unai Nunez (F)

Udinese - Napoli 1-0

73' Ekkelenkamp

Genoa - Inter 1-2

6' Bisseck (I), 38' Lautaro Martinez (I), 68' Vitinha (G)

Bologna - Juventus 0-1

64' Cabal

Roma - Como 1-0

61' Wesley

CLASSIFICA

1. Inter 33

2. Milan 32

3. Napoli 31

4. Roma 30

5. Juventus 26

6. Bologna 25

7. Como 24

8. Lazio 22

9. Sassuolo 21

10. Udinese 21

11. Cremonese 20

12. Atalanta 19

13. Torino 17

14. Lecce 16

15. Cagliari 14

16. Genoa 14

17. Parma 14

18. Hellas Verona 12

19. Pisa 10

20. Fiorentina 6

PROSSIMO TURNO

Lazio - Cremonese (20 dicembre, ore 18, DAZN)

Juventus - Roma (20 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Cagliari - Pisa (21 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Sassuolo - Torino (21 dicembre, ore 15, Sky e DAZN)

Fiorentina - Udinese (21 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Genoa - Atalanta (21 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Napoli - Parma (14 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Inter - Lecce (14 gennaio, ore 20.45, DAZN)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, ore 18.30, DAZN)

Como - Milan (15 gennaio, ore 20.45, DAZN)

MARCATORI

8 reti: Lautaro Martinez (Inter)

7 reti: Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Scamacca (Atalanta), Paz (Como), Bonazzoli (Cremonese), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

4 reti: Castro (Bologna), Vardy (Cremonese), Mandragora (Fiorentina), Orban (Hellas Verona), Bonny e Thuram (Inter), Anguissa, De Bruyne e Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Berardi e Pinamonti (Sassuolo), Simeone (Torino), Davis e Zaniolo (Udinese)