Scamacca da record! 5ª punta italiana più prolifica all'Atalanta (e ora il ritorno al Mapei)

Gianluca Scamacca è pronto ad affrontare il suo passato in neroverde: proprio contro quel Sassuolo che lo ha lo ha portato a essere notato (e successivamente consacrato) nel calcio che conta e, ovviamente, all’Atalanta. Citando mister Palladino, il numero 9 è un giocatore dalle grandi potenzialità che ha come obiettivo quello di dare più continuità: non soltanto sotto il profilo del gol dove le sue doti sono alte quanto le mura di Città Alta, bensì sotto il profilo dell’intensità e del lavoro di squadra. Sono proprio queste qualità che lo hanno reso il trascinatore della Dea, soprattutto nella conquista dell’Europa League nel 2024.

Sassuolo-Atalanta è una sfida molto sentita per Gianluca, specialmente perché arriva in un momento statisticamente storico per lui. Scamacca ha raggiunto la sua rete numero 29 in maglia nerazzurra, entrando nella Top 5 dei centravanti italiani più prolifici di sempre a Bergamo: davanti a lui restano soltanto Maurizio Ganz, Nicola Caccia, Enrico Nava e Nicola Ventola.

Ora per Scamacca è tempo di continuare sulla scia della grandissima prova contro il Borussia Dortmund, con l’obiettivo di trascinare l’Atalanta sempre più in alto verso il traguardo chiamato Champions League (in attesa della Coppa Italia e della grande sfida contro il Bayern Monaco).