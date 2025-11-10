Serie A, i migliori 5 portieri dopo 11 giornate: Leali è la new entry
Di seguito la Top 5 dei portieri di Serie A dopo 11 giornate. Caprile consolida il primo posto in classifica mentre esce dalla graduatoria Milinković-Savić, protagonista di un pomeriggio-no a Bologna. Al suo posto Nicola Leali. Guadagna una posizione Maignan che scavalca Falcone. Tra parentesi le partite a voto di ognuno.
1. Elia Caprile (Cagliari) 6.64 (11)
2. Emil Audero (Cremonese) 6.50 (7)
3. Mike Maignan (Milan) 6.45 (10)
4. Wladimiro Falcone (Lecce) 6.41 (11)
5. Nicola Leali (Genoa) 6.36 (11)
