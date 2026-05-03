Serie A, la classifica aggiornata: è +12 sul Napoli, l'Inter si cuce sul petto lo Scudetto numero 21
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Con il successo interno contro il Parma, l'Inter di Cristian Chivu porta a dodici il vantaggio in classifica sul Napoli e chiude così matematicamente il discorso Scudetto. Per i nerazzurri un gol per tempo nel successo casalingo contro la squadra di Cuesta, che invece rimane dodicesima a quota 42 punti, già salva e oggi incapace di frenare l'entusiasmo nerazzurro.
Questa la classifica aggiornata di Serie A:
Inter 82 - Campione d'Italia
Napoli 70
Milan 67
Juventus 65
Como 62
Roma 61*
Atalanta 55
Bologna 49
Sassuolo 49
Lazio 48*
Udinese 47
Parma 42
Torino 41
Genoa 40
Cagliari 37
Fiorentina 37*
Lecce 32
Cremonese 28*
Verona 20
Pisa 18
* una partita in meno
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