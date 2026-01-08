Serie A, la classifica aggiornata: il Cagliari si porta a +6 sulla zona retrocessione
Di seguito la classifica aggiornata dopo il pirotecnico pareggio fra Cremonese e Cagliari. Il quadro del girone d'andata si chiuderà con Milan-Roma:
PISA - COMO 0-3
68' Perrone, 76' e 90' + 6 Douvikas
LECCE - ROMA 0-2
14' Ferguson, 71' Dovbyk
SASSUOLO - JUVENTUS 0-3
16' aut. Muharemovic, 62' Miretti, 63' David
NAPOLI - VERONA 2-2
16' Frese (V), 27' rig. Orban (V), 54' McToiminay (N), 82' Di Lorenzo (N)
BOLOGNA - ATALANTA 0-2
37' e 42' Krstovic
TORINO - UDINESE 1-2
50' Zaniolo (U), 82' Ekkelenkamp (U), 87' Casadei (T)
PARMA - INTER 0-2
42' Dimarco, 90' + 8 Thuram
LAZIO - FIORENTINA 2-2
52' Cataldi (L), 56' Gosens (F), 89' rig. Gudmundsson (F), 90' + 5 rig. Pedro (L)
CREMONESE - CAGLIARI 2-2
4' Johnsen (Cr), 29' Vardy (Cr), 51' Adopo (Ca), 88' Trepy (Ca)
MILAN - GENOA ore 20.45
CLASSIFICA
1. Inter 42
2. Milan 38
3. Napoli 38
4. Juventus 36
5. Roma 36
6. Como 33
7. Atalanta 28
8. Bologna 26
9. Lazio 25
10. Udinese 25
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Cagliari 19
15. Parma 18
16. Lecce 17
17. Genoa 15
18. Verona 13
19. Fiorentina 13
20. Pisa 12
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Paz e Douvikas (Como), Calhanoglu e Thuram (Inter), Yildiz (Juventus), Leao (Milan), Hojlund (Napoli)