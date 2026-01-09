TMW Luperto, il punto dopo le frasi di Giulini tra il muro del Cagliari e il contratto fino al 2028

Tommaso Giulini al termine della gara di ieri pareggiata 2-2 contro la Cremonese ha tolto Sebastiano Luperto dal mercato. Dopo giorni intensi di contatti e soprattutto rumors, il numero uno del Cagliari proprio al termine della gara contro quel Davide Nicola che più di chiunque altro voleva (e vorrebbe ancora...) portare Luperto a Cremona s'è espresso così sul futuro del centrale di difesa classe '96: "Il ragazzo non mi sembra assolutamente che voglia andare via e anche stasera ha dimostrato di essere un grande professionista. Gli voglio fare veramente i complimenti perché ha vissuto negli ultimi mesi delle situazioni molto particolari, molto complicate e devo dire nell'ultima settimana secondo me anche poco corrette da parte di chi ha voluto, prima di questa partita, far uscire quelle notizie".

Dopo Giulini, anche Pisacane s'è complimentato con Luperto per la sua prestazione. Non è stata una gara semplice, ma alla fine l'ex calciatore di Napoli ed Empoli ha portato a casa la sua onesta prestazione. E stando alle parole del suo presidente, da ieri sera ufficialmente non è più sul mercato. Ma è davvero così? Innanzitutto bisogna partire da un dato: Sebastiano Luperto ha altri due anni e mezzo di contratto col Cagliari. Acquistato nell'estate 2024 proprio su espressa richiesta di Nicola, è da un anno e mezzo centrale titolare della difesa rossoblù: 54 presenze e anche due reti per un calciatore che ha un ingaggio importante, che si aggira sul milione di euro a stagione.

Nelle scorse settimane tante società di Serie A si sono fatte avanti: piace al Torino, soprattutto come detto c'è la Cremonese che già dalla scorsa estate lavora sottotraccia a questa possibilità. C'è però da fare i conti soprattutto con un Cagliari che, come detto, ritiene Luperto pedina importante. E quindi per prendere in considerazione una eventuale cessione serve un'offerta importante, di sicuro non inferiore ai tre milioni di euro. Serve poi che anche allo stesso calciatore arrivi una proposta importante dato che è legato al club sardo da altri due anni e mezzo di contratto. Dettagli che fanno eccome la differenza: ad oggi nulla di tutto ciò è stato presentato né al club né al calciatore.