Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa batte il Cagliari e lo aggancia a 19 punti

Successo importantissimo per il Genoa, che mette ben cinque punti tra sè e la zona rossa, attualmente occupata da Fiorentina, Hellas Verona e Pisa: i rossoblù battono il Cagliari e lo raggiungono a 19 punti in classifica. Per il Grifone successo casalingo che è una vera rarità in questa stagione, sintomo dei grandi cambiamenti portati da De Rossi.

Questa la classifica aggiornata di Serie A alla 20^ giornata:

Inter 43*

Milan 40*

Napoli 39*

Roma 39

Juventus 36*

Como 34*

Atalanta 31

Lazio 28

Bologna 27*

Udinese 26

Sassuolo 23

Torino 23

Cremonese 22*

Parma 21*

Cagliari 19

Genoa 19

Lecce 17*

Fiorentina 14

Verona 13*

Pisa 13

* una partita in meno

20^ GIORNATA

Udinese-Pisa 2-2

Como-Bologna 1-1

Roma-Sassuolo 2-0

Atalanta-Torino 2-0

Lecce-Parma 1-2

Fiorentina-Milan 1-1

Verona-Lazio 0-1

Inter-Napoli 2-2

Genoa-Cagliari 3-0

Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese