Serie A, la classifica aggiornata: il Genoa batte il Cagliari e lo aggancia a 19 punti
Successo importantissimo per il Genoa, che mette ben cinque punti tra sè e la zona rossa, attualmente occupata da Fiorentina, Hellas Verona e Pisa: i rossoblù battono il Cagliari e lo raggiungono a 19 punti in classifica. Per il Grifone successo casalingo che è una vera rarità in questa stagione, sintomo dei grandi cambiamenti portati da De Rossi.
Questa la classifica aggiornata di Serie A alla 20^ giornata:
Inter 43*
Milan 40*
Napoli 39*
Roma 39
Juventus 36*
Como 34*
Atalanta 31
Lazio 28
Bologna 27*
Udinese 26
Sassuolo 23
Torino 23
Cremonese 22*
Parma 21*
Cagliari 19
Genoa 19
Lecce 17*
Fiorentina 14
Verona 13*
Pisa 13
* una partita in meno
20^ GIORNATA
Udinese-Pisa 2-2
Como-Bologna 1-1
Roma-Sassuolo 2-0
Atalanta-Torino 2-0
Lecce-Parma 1-2
Fiorentina-Milan 1-1
Verona-Lazio 0-1
Inter-Napoli 2-2
Genoa-Cagliari 3-0
Lunedì 20.45 Juventus-Cremonese