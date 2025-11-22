Live TMW Fiorentina, Vanoli: "Dobbiamo essere provinciali e saper stare nella sofferenza. Kean? Campione"

Dopo il pareggio per 1-1 tra Fiorentina e Juventus parlerà nella sala stampa del Franchi il tecnico dei viola Paolo Vanoli. Segui la conferenza stampa completa a cura di TuttoMercatoWeb.

È contento del risultato? Ha visto ulteriori passi avanti dopo Genova?

"Si, il risultato è importante per il morale e i nostri tifosi, loro volevano una prestazione di cuore. Adesso dobbiamo ripartire da quello: dallo spirito, dl cuore. Ho fatto i complimenti ai ragazzi. La strada è lunga ma questo è un altro piccolo mattoncino nella nostra rincorsa. L'obiettivo è cambiato e per arrivare alla salvezza servirà coraggio perché arrivare a 40 punti, dopo il nostro inizio, non è facile. Nel secondo tempo ho detto che con la paura non si va da nessuna parte, che ci vuole coraggio. I ragazzi hanno voglia di uscire da questa situazione e nel secondo tempo c'è stata una grande reazione. Faccio i complimenti a Parisi e a chi è entrato coin un grande spirito: Fortini, Kouadio, Gudmundsson".

Kean si può aiutare di più?

"Moise stasera ha dimostrato di essere un leader e il suo attaccamento alla maglia. Ha giocato da campione. Ora devo essere bravo a servirlo di più. Il tempo è poco ma stasera ha dimostrato ciò che ci può dare attraverso la sofferenza nel voler aiutare i compagni. Piccoli deve imparare un po' meglio a giocare al suo fianco, stasera non sempre hanno fatto benissimo. Gudmundsson ha un altro tipo di gioco, scendere a collegare attacco e centrocampo, e oggi facciamo fatica".

È contento degli ingressi di Fortini e Kouadio?

"Io ho fatto 9 anni nel settore giovanile della Nazionale e per me i giovani che si impegnano meritano la mia fiducia. Gli errori li faranno, fanno parte del gioco, ma Kouadio e Fortini sono entrati con grande personalità".

In queste due settimane ha lavorato più sulla testa?

"Dobbiamo essere provinciali. Mi dispiace perché il nostro presidente ha fatto sacrifici e ora siamo qua ma questa è la realtà. Io mi sono ritrovato la in fondo alla classifica e non puoi giocare su tutti i campi, ma devi saper soffrire. Stasera ho trovato una squadra che ha saputo star nella sofferenza".

È contento della prestazione di Fagioli e cosa si aspetta ora?

"A Fagioli ho parlato e gli ho dato fiducia. Lui per me deve fare l'ultimo step: non piangersi addosso e capire che ha qualità importanti per la Fiorentina e la Nazionale. Io posso dare una maglia, adesso tocca a lui sudarsela. Stasera ha fatto troppi retro passaggi, ma ho apprezzato il sacrificio che ha portato alla squadra. Ha risposto, e questo mi fa piacere, però come ho detto a tutti adesso deve rispondere sempre, non una gara ogni tre. Per me può fare il play o la mezz'ala di palleggio, che in questo momento è il suo miglior vestito".

La Fiesole a fine partita vi ha applauditi.

"I tifosi avevano ragione a criticarci e dovevamo essere noi a fare il primo passo per riavvicinarci. I tifosi vogliono prima di tutto il sacrificio e la voglia. Stasera lo abbiamo fatto. C'è ancora tanto da lavorare ma oggi i ragazzi si sono riavvicinati ai tifosi, che sono troppo importanti per noi. Questo campo deve diventare infuocato".