Fiorentina, Vanoli: "Questo pari è un inizio. Kean? E' un leader, va servito meglio"

Il mister della Fiorentina Paolo Vanoli ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il match casalingo contro la Juventus chiuso sull'1-1 e valido per la 12^ giornata di Serie A.

Cosa ha detto alla squadra all'intervallo e come è possibile che questa squadra sia in fondo alla classifica?

"Dobbiamo essere umili e capire dove siamo. Avevo chiesto la prestazione per la gente e per loro, devo fare i complimenti ai ragazzi. Abbiamo aggiunto un punto per arrivare alla salvezza, dobbiamo essere consapevoli che abbiamo cambiato obiettivo. Siamo partiti un po' timorosi, poi sono stati bravi: abbiamo le qualità per fare calcio, abbiamo degli attaccanti forti e che vanno serviti bene. Penso che questo sia un inizio, per i ragazzi e per la città. Testa bassa, c'è da recuperare per la Conference".

Kean ha fatto una prestazione di spessore: può essere lui il leader?

"E' un attaccante forte, l'ha dimostrato anche stasera. Mi dispiace che non stia trovando il gol, ma da solo può mettere in difficoltà la difesa. E' un leader, deve continuare così e noi dobbiamo essere bravi a servirlo meglio in area oltre che in ripartenza. Oggi abbiamo giocato con due attaccanti fisici: devono conoscersi meglio, uno deve essere a servizio dell'altro. Abbiamo scelta in attacco, i giocatori vanno serviti meglio. Moise ha dimostrato quanto tiene alla maglia".