Domani Verona-Parma, i convocati di Cuesta: prima per Guaita, tornano Ondrejka e Oristanio
TUTTO mercato WEB
Il tecnico del Parma Carlos Cuesta ha diramato l'elenco dei convocati in vista della sfida di domani alle ore 12.30 contro il Verona al Bentegodi. Presente l'ultimo arrivato, il portiere Guaita, così come i rientranti Ondrejka e Oristanio. Di seguito l'elenco dei gialloblù:
Portieri: Corvi, Guaita, Rinaldi
Difensori: Britschgi, Conde, Delprato, Løvik, Trabucchi, Troilo, Valenti, Valeri
Centrocampisti: Begić, Bernabé, Cremaschi, Estevez, Hernani Jr, Keita, Ordoñez, Sørensen
Attaccanti: Almqvist, Benedyczak, Cutrone, Djurić, Ondrejka, Oristanio, Pellegrino
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, c’è anche l’idea Brozovic. Kessié un’altra opportunità. Hojbjerg o Hjulmand per l’estate. Occhi su Mendoza dell’Elche. La Roma forte su Zirkzee. Fiorentina, tutti i nomi per la difesa
Le più lette
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile