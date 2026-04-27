Serie A, la classifica aggiornata: la Lazio aggancia il Bologna, Udinese a -2 dal Sassuolo
Succede di tutto all'Olimpico di Roma. La Lazio pareggia 3-3 in casa contro l'Udinese in un match folle, che vede i friulani andare avanti prima 0-1, venire rimontati fino al 2-1, rimontare a loro volta sul 2-3 e infine subire il gol del 3-3. A segno Ezhibue, Pellegrini, Pedro, Atta con una doppietta e Daniel Maldini. Di seguito la classifica, con i biancocelesti che agganciano il Bologna:
La classifica aggiornata di Serie A
Inter 79 (34 partite giocate)
Napoli 69 (34)
Milan 67 (34)
Juventus 64 (34)
Como 61 (34)
Roma 61 (34)
Atalanta 54 (34)
Lazio 48 (34)
Bologna 48 (34)
Sassuolo 46 (34)
Udinese 44 (34)
Parma 42 (34)
Torino 41 (34)
Genoa 39 (34)
Fiorentina 37 (34)
Cagliari 36 (34)
Lecce 29 (34)
Cremonese 28 (34)
Verona 19 (34)
Pisa 18 (34)
Serie A, i risultati della 34ª giornata
24/04/2026 Napoli-Cremonese 4-0
25/04/2026 Parma-Pisa 1-0
25/04/2026 Bologna-Roma 0-2
25/04/2026 Verona-Lecce 0-0
26/04/2026 Fiorentina-Sassuolo 0-0
26/04/2026 Genoa-Como 0-2
26/04/2026 Torino-Inter 2-2
26/04/2026 Milan-Juventus 0-0
27/04/2026 Cagliari-Atalanta 3-2
27/04/2026 Lazio-Udinese 3-3