Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"

C'è un video che sta facendo il giro del web nelle ultime ore e riguarda un simpatico siparietto tra Szymon Marciniak e un tifoso del Barcellona. Quest'ultimo si è rivolto in modo molto amichevole e tranquillo al direttore di gara, spiegandogli come non gli perdonasse ancora la direzione dell'ultima semifinale di ritorno di Champions League giocata a San Siro, nella quale i nerazzurri si imposero per 4-3 ai tempi supplementari.

In quel match, citato anche dai blaugrana nel recente reclamo inviato alla UEFA, gli episodi più discussi sono stati il gol di Lautaro Martinez dell'1-0, un tocco di mano in area di rigore di Acerbi, giudicato non punibile dall'arbitro dopo un silent check, il rigore assegnato all'Inter per fallo di Pau Cubarsi su Lautaro e infine un mancato rosso all'indirizzo di Inigo Martinez.

La risposta di Marciniak è stata fin troppo chiara: "Le mie decisioni erano a favore del Barcellona. Ho dato 2 decisioni a favore del Barcellona". Parole che hanno fatto sorridere il giovane tifoso, che però in cuor suo non ha creduto alle spiegazioni del polacco. La storia però non si può cambiare e quella sera a esultare furono gli interisti, poi sconfitti però il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera per 5-0 dal PSG.