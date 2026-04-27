Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuolo
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"

Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Niccolò Righi
ieri alle 23:52Serie A
Niccolò Righi

Intervenuto ai microfoni ufficiali del club dopo il pareggio interno contro l'Udinese, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha analizzato così la partita: "Non era facile, loro sono una squadra che fa benissimo in trasferta, 7 vittorie fuori contro 5 in casa, squadra pericolosissima. Sono una squadra fisica, oggi è pesato il gap fisico, noi forse abbiamo iniziato un po’ scarichi di energie mentali e nervose, poi siamo tornati dentro. L’avevamo presa, abbiamo fallito il colpo del ko, l’abbiamo buttata via e poi ripresa. Abbiamo fatto qualche errore tattico ma grande carattere, reazione straordinaria".

Sarri ha anche parlato delle scelte di formazione e delle rotazioni dopo i 120 minuti in Coppa Italia contro l'Atalanta: "Noi in queste due partite abbiamo usato 20 giocatori, la rotazione è stata abbondante, la sensazione dei giocatori che hanno fatto 120 minuti nell’ultima è stata quella di stare meglio nel secondo tempo rispetto al primo, non mi chiedere perché".

Il tecnico toscano ha commentato infine il mancato ingresso di Rovella: "Mi dispiace, volevo fargli fare lo spezzone finale di partita, Pellegrini era già ammonito, mi ha messo timore dell’espulsione e ho fatto un’altra cosa, però l’ho visto vogliosa, fiducioso e sicuro. Dal primo giorno è andato a contrasto. Pedro può rimanere? Questo lo devi chiedere a lui, è una scelta sua, fuoriclasse di portata straordinaria, per lui è difficile fare 90 minuti ma i piedi sono sempre quelli".

Articoli correlati
Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così" Lazio, Sarri: "Oggi buon secondo tempo. Stadio? Deprimente giocare così"
Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"... Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Lazio, Sarri: "Per costruire qualcosa dobbiamo giocare come mercoledì. Sorpreso da... Lazio, Sarri: "Per costruire qualcosa dobbiamo giocare come mercoledì. Sorpreso da Rovella"
Altre notizie Serie A
Pedro si conferma super-sub: 17° centro dalla panchina, nessuno meglio di lui in... TMWPedro si conferma super-sub: 17° centro dalla panchina, nessuno meglio di lui in sei stagioni
Panchina cercasi, gli allenatori su piazza: Tedesco si aggiunge alla lista Focus TMWPanchina cercasi, gli allenatori su piazza: Tedesco si aggiunge alla lista
Scamacca racconta la 'battaglia' con Mina: "Lui fa wrestling ma non mi infastidisce"... Scamacca racconta la 'battaglia' con Mina: "Lui fa wrestling ma non mi infastidisce"
Udinese, Ehizibue: "Felice del mio primo gol. Obiettivo? Vogliamo arrivare a 50 punti"... Udinese, Ehizibue: "Felice del mio primo gol. Obiettivo? Vogliamo arrivare a 50 punti"
Pavarese: "Como rivelazione, ma se il Napoli gioca da Napoli non ce n'è per nessuno"... Pavarese: "Como rivelazione, ma se il Napoli gioca da Napoli non ce n'è per nessuno"
Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"... Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"
Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni... Il tifoso del Barcellona provoca Marciniak, lui risponde: "Contro l'Inter 2 decisioni a vostro favore"
Lazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi" Live TMWLazio, Noslin: "Stanchi dopo Bergamo. Oggi due punti persi"
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Nkunku, Openda, Piccoli, Lucca, Morata: in estate tutti a caccia del centravanti dopo i troppi errori della scorsa estate. Solo una big ha indovinato tutte le mosse e infatti...
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, Sarri e le voci sul Napoli: "Fantacalcio. Ma perché dite sempre che sono vecchio?"
Immagine top news n.1 Sorpassi e ribaltoni, partita folle all'Olimpico: tre gol nel finale, Lazio-Udinese finisce 3-3
Immagine top news n.2 Mendy e Borrelli stendono l'Atalanta e avvicinano il Cagliari alla salvezza: è 3-2 alla Unipol Domus
Immagine top news n.3 Dino Tommasi sostituisce Rocchi da designatore degli arbitri. La nota dell'AIA
Immagine top news n.4 Le date del calciomercato 2026-27: quando sarà possibile fare acquisti tra estate e inverno?
Immagine top news n.5 L'ex arbitro Carmagnini: "Macché Calciopoli, su Rocchi la vendetta di uno trombato l'anno scorso"
Immagine top news n.6 Allegri: "Leao mai stato continuo, non lo era neanche 3-4 anni fa". Tutti i numeri di Rafa col Milan
Immagine top news n.7 Quale futuro per Sogliano? Il ds non ha ancora risposto al Verona e intanto spunta la Lazio
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Gli scenari per il futuro della panchina del Torino: il punto di Gianluca Di Marzio Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Con Fabregas e senza Nico Paz. Cosi il Como programma già il futuro
Immagine news podcast n.2 L'ultimo atto del ciclo? La Lazio è pronta per una vera rivoluzione
Immagine news podcast n.3 Tre uomini e una panca: la Fiorentina sfoglia la margherita del futuro tecnico
Immagine news podcast n.4 Finisce sempre nel peggiore dei modi: Lukaku è tutt'altro che una bandiera
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Terremoto arbitri, cosa succede adesso? Ecco il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.2 Gavillucci: "Arbitri, nuova pagina nera. Il sistema va messo sotto processo"
Immagine news Altre Notizie n.3 Braglia: "Milan-Juve desolante. Rossoneri al 90% in Champions ma..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pedro si conferma super-sub: 17° centro dalla panchina, nessuno meglio di lui in sei stagioni
Immagine news Serie A n.2 Panchina cercasi, gli allenatori su piazza: Tedesco si aggiunge alla lista
Immagine news Serie A n.3 Scamacca racconta la 'battaglia' con Mina: "Lui fa wrestling ma non mi infastidisce"
Immagine news Serie A n.4 Udinese, Ehizibue: "Felice del mio primo gol. Obiettivo? Vogliamo arrivare a 50 punti"
Immagine news Serie A n.5 Pavarese: "Como rivelazione, ma se il Napoli gioca da Napoli non ce n'è per nessuno"
Immagine news Serie A n.6 Lazio, Sarri sul futuro di Pedro: "Scelta sua, resta un fuoriclasse di portata straordinaria"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Palermo ai playoff, Inzaghi ai tifosi: "Ce la metteremo tutta, siete di un'altra categoria"
Immagine news Serie B n.2 Avellino, lavoro differenziato per Simic e Milani. Permesso per Izzo
Immagine news Serie B n.3 Pescara, buone notizie per Gorgone: Bettella domani torna in gruppo
Immagine news Serie B n.4 Bari, Esteves e Cistana hanno svolto parte della seduta con i compagni
Immagine news Serie B n.5 Cesena, caccia all'erede di Fusco: il nome nuovo è quello dell'ex Parma Pederzoli
Immagine news Serie B n.6 Avellino ai playoff? D'Agostino: "Destino nelle nostre mani. Parleremo del rinnovo di Ballardini"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Ternana in vendita, pubblicato bando cessione ramo sportivo: base d'asta a 260mila euro
Immagine news Serie C n.2 Ostiamare promosso in C, il tecnico D'Antoni: "De Rossi ha visto più lungo di noi"
Immagine news Serie C n.3 Arezzo promosso in B, l'ex Dal Canto: "Progetto che parte dalla vittoria della Serie D"
Immagine news Serie C n.4 Antonini non molla: il punto sulle battaglie legali di Trapani Calcio e Shark
Immagine news Serie C n.5 Che stangata per l'Albinoleffe: il tecnico Lopez squalificato per tre giornate
Immagine news Serie C n.6 Serie C, le decisioni del Giudice Sportivo: Pucciarelli squalificato per tre giornate
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Udinese, friulani imbattuti all'Olimpico dal 2019
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Torino-Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Milan-Juventus, big match con vista Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Serie A Femminile, il prossimo anno ci saranno due Como. Promosso il 1907
Immagine news Calcio femminile n.2 Frecciarossa di Trenitalia Title Partner della finale della Coppa Italia Women tra Juve e Roma
Immagine news Calcio femminile n.3 Serie A Femminile, si chiude la 19ª giornata: l'Inter conquista la Champions
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, la Fiorentina riprende la Ternana: il match si chiude sul 2-2
Immagine news Calcio femminile n.5 Serie A femminile, si chiude la 19ª giornata: alle 18.00 Fiorentina-Ternana
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma, Rossettini dopo la vittoria con la Juve: "Con loro un conto aperto da inizio stagione"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Dal Bari alla Fiorentina di Bati-gol, fino ai Rangers: la storia di Lorenzo Amoruso Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Perché si continua a parlare del possibile ripescaggio dell’Italia al Mondiale?