La Juventus sblocca il punteggio a fine primo tempo: Conceiçao castiga la Roma
La Juventus sblocca il punteggio sul finale di primo tempo contro la Roma. Ci pensa Conceiçao, col suo terzo gol stagionale: grande assist di Cambiaso di tacco e sinistro vincente dell'ex Porto per l'1-0 bianconero.
