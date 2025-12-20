Cesena, Vergassola: "Dopo lo svantaggio siamo ripartiti nella maniera giusta"

Al termine della partita contro la Juve Stabia, mister Simone Vergassola, vice dello squalificato Michele Mignani, ha raggiunto la sala stampa dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi per commentare la partita contro i campani.

“Forse nei primi venti minuti siamo stati un pelo bassi, potevamo essere più intensi nella fase di non possesso ed essere un po' più aggressivi in avanti. Questo sì, potevamo farlo. Abbiamo preso gol senza che ci tirassero in porta, però poi credo che abbiamo preso le misure e siamo ripartiti nella maniera giusta, tenendo anche il pallino del gioco e facendo anche il secondo goal. Incontravamo una squadra che comunque era in salute, una squadra fastidiosa, che ha tanti interpreti dell'anno scorso e che secondo me ha proseguito un po' il lavoro sulla falsa riga del mister precedente. Non era una partita scontata e nemmeno una partita facile, poi quando al sessantunesimo rimani in dieci, diventa tutto un po' più complicato; però i ragazzi sono stati bravi, perché comunque abbiamo subito solo un tiro e qualche cross, nulla di più.”

“Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché oggi Guidi che ha esordito dall'inizio è stato bravissimo ed ha esaudito la richiesta del mister e la strategia che avevamo. Questa è una cosa molto positiva, perché chi viene chiamato in causa risponde sempre presente: come Adamo che ha giocato al posto di Frabotta come esterno a sinistra e, secondo me, ha fatto un'altra ottima partita. La cosa positiva è che questo è un gruppo che ha voglia di esserci e nel quale tutti si fanno trovare pronti al momento giusto e questo è veramente bello e positivo.”