Grande equilibrio, poi la fiammata della Juventus con Conceiçao: Roma sotto 1-0 al 45'

Dopo 45 minuti la Juventus è in vantaggio contro la Roma grazie alla rete di Conceiçao.

Quello che ci aspettavamo

Fin dai primi minuti il copione della partita è quella facilmente pronosticabile: duelli a tutto campo. La Roma prova a fare di più la partita rispetto alla Juventus, ma l'equilibrio regna a lungo. Perché nessuna delle due riesce a venire fuori dalla situazione della parità numerica, in nessun modo. A parte qualche piccola folata, corale per i bianconeri e dei singoli in casa Roma.

Equilibrio e crescita

L'intensità in campo è massima, sia da un lato che dall'altro. Ma le occasioni latitano. Ci prova Dybala con un tiro che impegna il giusto Di Gregorio. Openda, preferito a David, è molto applicato ma manca un paio di volte la zampata. Pellegrini fa come Dybala e calcia da fuori, ma il portiere bianconero è ancora attento. L'unica, vera palla-gol ce l'ha Conceiçao nel finale: bravo nel dribbling, ma la conclusione è centrale ed esalta Svilar.

La fiammata di Conceiçao

Quando il primo tempo pare destinato a chiudersi a reti bianche, arriva il gol del vantaggio della Juventus. Ci pensa Conceiçao al 44: grande assist di Cambiaso di tacco e sinistro vincente dell'ex Porto per l'1-0 bianconero. A riposare si va dunque con i bianconeri avanti nel punteggio.