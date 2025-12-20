Lazio, Pellegrini: "Mancata intensità nel primo tempo, così la Cremonese ha preso fiducia"

Il terzino della Lazio, Luca Pellegrini, ha parlato ai microfoni di LazioStyleChannel dopo il pari contro la Cremonese: "Per quanto riguarda gli episodi devo dire che non li ho rivisti. La sensazione dal campo era caotica, però non voglio lasciarmi andare a dichiarazioni di cui non sono certo. Rimane un po’ di rammarico perché c’è mancata un po’ di intensità nel primo tempo, abbiamo regalato 2-3 palloni alla Cremonese e loro hanno preso fiducia. Rimane il rammarico di non aver dato continuità alla vittoria di Parma".

Sulla solidità difensiva: "C’è una grande applicazione nella fase difensiva, stiamo diventando squadra sotto quel punto di vista ma dobbiamo lavorare su quello che manca. La Cremonese è una squadra compatta che gioca per un obiettivo e si vede, sono un undici che ragiona come collettivo e sono dediti al lavoro di Nicola.

Una squadra difficile da affrontare, sono una squadra fastidiosa. Certo è che un po’ di rammarico rimane uguale perché secondo me potevamo fare qualcosa di più e portare a casa un risultato diverso dallo 0-0".