Cremonese, Audero: "Il mister non guarda in faccia a nessuno, tutti sanno cosa fare"

Emil Audero, portiere della Cremonese, parla in conferenza stampa dopo il pareggio colto all'Olimpico contro la Lazio: "È stata una bella partita a livello di intensità e di applicazione da parte nostra. Prendere un punto qui a Roma non è mai facile, le partite sono sempre tirate fino alla fine. Potevamo gestire meglio l'ultima occasione, ma siamo stati lucidi nel rimediare e nel non cadere in un errore banale nel finale. Siamo stati in partita fino alla fine, abbiamo fatto una buona partita a livello di gioco, abbiamo tenuto bene la palla. Sicuramente il primo tempo è stato bloccato, poi però siamo stati bravi a fare il nostro gioco qui a Roma e portare da neopromossa un punto a casa".

Come hai visto la vostra fase difensiva?

"Siamo soddisfatti della fase difensiva, possiamo essere ancora più cinici perché non è facile avere tante occasioni in una partita. Ci sta poi la bravura dell'avversario, qualche episodio che può girare meglio. Tutti i giocatori che scendono in campo sanno quello che devono fare come ha dimostrato anche oggi Folino, il mister non guarda in faccia a nessuno.

Tutti hanno la sua fiducia, può contare su ognuno di noi. Si sta creando un bello spirito e lo dico da inizio anno, in campo si vede".