Fiorentina, Giorgetti: "Il pesce puzza dalla testa, ora tabula rasa altrimenti è B"

Il pallido sole che aveva illuminato la vittoria contro l’Udinese è svanito a Parma.

Ancora una volta i tifosi che hanno seguito la squadra in trasferta sono stati presi in giro, come una città intera che anche se non va in trasferta ama la Fiorentina più di chi attualmente la gestisce.

Se Vanoli non può aggiungere altro a questa miseria, deve essere sostituito.

Se Paratici è a Londra e non ci ripensa, arrivi presto per combinare quel che può e ribaltare una situazione calcisticamente devastata dai giocatori, ma anche dai dirigenti che con il calcio hanno pochi punti in comune. Deve essere fatta piazza pulita e in fretta, la malattia dentro la Fiorentina è seria e rischia di diventare incurabile.

Il lungo silenzio stampa della Fiorentina è una delle scelte migliori fatte dal club, così almeno evitano di parlare a caso, spero che il mutismo duri fino a quando non avranno qualcosa di sensato da dire. Per me, dovrebbe continuare fino a maggio.

Ps: Keita da solo vale due centrocampi della Fiorentina.

Il giornalista Stefano Prizio:

Alcune provocazioni su Parma-Fiorentina, ennesima sconfitta per i viola: prendete i due centravanti fisici Kean e Pellegrino, il viola è un vip del pallone, costoso e orgoglioso, ma l’intelligenza calcistica e l’umiltà sono patrimonio del secondo che pure sbaglia alcune cose, ma regge l’attacco di casa con spirito notevole e vera abnegazione di chi lotta per la salvezza..

E ancora, l’estate scorsa il club viola si fissò nel voler prendere Bernabè del Parma che non ci volle venire, eppure meglio sarebbe stato cercare di prendere Mandela Keita, autore anche oggi di una partita molto bella. E infine, siamo sicuri che la rosa viola, al netto delle sue lacune ( come la mancanza di esterni e la qualità discutibile di qualche elemento di spicco) se fosse stata in mano ad un tecnico dalle idee forti e precise come, tanto per citare un ex recente, Vincenzo Italiano, sarebbe nella condizione in cui è ora?

Ah.... c'è da osservare che con oggi il presunto potere taumaturgico dell'annuncio dell'arrivo di Paratici di cui ha favoleggiato certa stampa è bello che esaurito.