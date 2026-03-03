Serie A, la Flop 11 della 27ª giornata: disastro Lazio. Rugani e Pinamonti i peggiori
Di seguito la Flop 11 della 27ª giornata di Serie A con Lazio suo malgrado protagonista: ben 6 giocatori vestono la maglia biancoceleste. Ma la palma di peggiore se la contendono Pinamonti, espulso in Sassuolo-Atalanta e Daniele Rugani, all'esordio da incubo con la Fiorentina nel ko contro l'Udinese. Questo il nostro 4-4-2:
Ivan Provedel (Lazio) 5
Danilo Veiga (Lecce) 5
Daniele Rugani (Fiorentina) 4
Oliver Provstgaard (Lazio) 4.5
Luca Pellegrini (Lazio) 4.5
Matteo Cancellieri (Lazio) 5
Rolando Mandragora (Fiorentina) 5
Reda Belahyane (Lazio) 5
Ruslan Malinovskyi (Genoa) 5
Andrea Pinamonti (Sassuolo) 4
Petar Ratkov (Lazio) 4.5
- - -
SERIE A - 27ª GIORNATA
Parma - Cagliari 1-1
62' Folorunsho (C), 83' Oristanio (P)
Como - Lecce 3-1
13' Coulibaly (L), 18' Douvikas (C), 36' Rodriguez (C), 44' Kempf (C)
Hellas Verona - Napoli 1-2
2' Hojlund (N), 64' Akpa Akpro (HV), 90' + 6 Lukaku (N)
Inter - Genoa 2-0
31' Dimarco, 70' rig. Calhanoglu
Cremonese - Milan 0-2
90' Pavlovic, 90' + 4 Leao
Sassuolo - Atalanta 2-1
23' Kone (S), 69' Thorsvedt (S), 88' Musah (A)
Torino - Lazio 2-0
21' Simeone, 53' Zapata
Roma - Juventus 3-3
39' Wesley (R), 47' Conceiçao (J), 54' Ndicka (R), 65' Malen (R), 78' Boga (J), 90' + 3 Gatti (J)
Pisa - Bologna 0-1
90' Odgaard
Udinese - Fiorentina 3-0
10' Kabasele, 64' rig. Davis, 90' + 4 Buksa
CLASSIFICA
1. Inter 67
2. Milan 57
3. Napoli 53
4. Roma 51
5. Como 48
6. Juventus 47
7. Atalanta 45
8. Bologna 39
9. Sassuolo 68
10. Udinese 35
11. Lazio 34
12. Parma 33
13. Cagliari 30
14. Torino 30
15. Genoa 27
16. Fiorentina 24
17. Cremonese 24
18. Lecce 24
19. Pisa 15
20. Hellas Verona 15
MARCATORI
14 reti: Lautaro Martinez (Inter)
9 reti: Douvikas e Paz (Como), Leao (Milan) e Hojlund (Napoli)
8 reti: Kean (Fiorentina), Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan) e Davis (Udinese)
PROSSIMO TURNO - 28ª GIORNATA
Napoli - Torino (venerdì 6 marzo, ore 20.45, DAZN)
Cagliari - Como (sabato 7 marzo, ore 15, DAZN)
Atalanta - Udinese (sabato 7 marzo, ore 18, DAZN)
Juventus - Pisa (sabato 7 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
Lecce - Cremonese (domenica 8 marzo, ore 12.30, DAZN)
Bologna - Hellas Verona (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)
Fiorentina - Parma (domenica 8 marzo, ore 15, DAZN)
Genoa - Roma (domenica 8 marzo, ore 18, DAZN e Sky)
Milan - Inter (domenica 8 marzo, ore 20.45, DAZN)
Lazio - Sassuolo (lunedì 9 marzo, ore 20.45, DAZN e Sky)
