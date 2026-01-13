Serie A, la Flop 20 dopo 20 giornate: Sohm è il peggiore. Domina ancora il viola
Simon Sohm occupa il primo posto nella classifica meno ambita per quel che riguarda il rendimento. Il centrocampista svizzero è a oggi il peggior giocatore di Serie A dopo 20 giornate. La Fiorentina è la squadra più rappresentata, suo malgrado, con 5 giocatori. Segue il Lecce a 4 e sul terzo gradino del podio clamorosamente la Juventus, che assieme a Torino e Udinese piazza 2 giocatori. Como, Genoa, Lazio, Pisa e Verona completano con un elemento a testa.
1. Simon Sohm (Fiorentina) 5.33 (12)
2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.46 (13)
3. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.46 (12)
4. Jonathan David (Juventus) 5.57 (14)
5. Kristjan Asllani (Torino) 5.57 (14)
6. Santiago Pierotti (Lecce) 5.58 (18)
7. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.62 (17)
8. Razvan Marin (Pisa) 5.62 (13)
9. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)
10. Dodò (Fiorentina) 5.63 (20)
11. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)
12. Alvaro Morata (Como) 5.64 (11)
13. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)
14. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.65 (13)
15. Caleb Ekuban (Genoa) 5.65 (13)
16. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.66 (16)
17. Adam Buksa (Udinese) 5.67 (12)
18. Maduka Okoye (Udinese) 5.67 (12)
19. Dvidas Gineitis (Torino) 5.68 (11)
20. Nikola Stulic (Lecce) 5.69 (18)
- - -
SERIE A - 20ª GIORNATA
Como - Bologna 1-1
49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)
Udinese - Pisa 2-2
13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)
Roma - Sassuolo 2-0
76' Kone, 79' Soulé
Atalanta - Torino 2-0
13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic
Lecce - Parma 1-2
1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)
Fiorentina - Milan 1-1
66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)
Hellas Verona - Lazio 0-1
79' aut. Nelsson
Inter - Napoli 2-2
9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)
Genoa - Cagliari 3-0
7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard
Juventus - Cremonese 5-0
12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie
CLASSIFICA
1. Inter 43*
2. Milan 40*
3. Napoli 39*
4. Juventus 39
5. Roma 39
6. Como 34*
7. Atalanta 31
8. Lazio 28
9. Bologna 27*
10. Udinese 26
11. Sassuolo 23
12. Torino 23
13. Cremonese 22
14. Parma 21*
15. Genoa 19
16. Cagliari 19
17. Lecce 17*
18. Fiorentina 14
19. Hellas Verona 13*
20. Pisa 13
MARCATORI
10 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Pulisic (Milan)
7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)
RECUPERO 16ª GIORNATA
Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)
Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)
Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)
Como - Milan (15 gennaio, 20.45)
21ª GIORNATA
Pisa - Atalanta (16 gennaio, 20.45)
Udinese - Inter (17 gennaio, 15)
Napoli - Sassuolo (17 gennaio, 18)
Cagliari - Juventus (17 gennaio, 20.45)
Parma - Genoa (18 gennaio, 12.30)
Bologna - Fiorentina (18 gennaio, 15)
Torino - Roma (18 gennaio, 18)
Milan - Lecce (18 gennaio, 20.45)
Cremonese - Hellas Verona (19 gennaio, 18.30)
Lazio - Como (19 gennaio, 20.45)
