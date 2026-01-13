Serie A, la Flop 20 dopo 20 giornate: Sohm è il peggiore. Domina ancora il viola

Simon Sohm occupa il primo posto nella classifica meno ambita per quel che riguarda il rendimento. Il centrocampista svizzero è a oggi il peggior giocatore di Serie A dopo 20 giornate. La Fiorentina è la squadra più rappresentata, suo malgrado, con 5 giocatori. Segue il Lecce a 4 e sul terzo gradino del podio clamorosamente la Juventus, che assieme a Torino e Udinese piazza 2 giocatori. Como, Genoa, Lazio, Pisa e Verona completano con un elemento a testa.

1. Simon Sohm (Fiorentina) 5.33 (12)

2. Cher Ndour (Fiorentina) 5.46 (13)

3. Amin Sarr (Hellas Verona) 5.46 (12)

4. Jonathan David (Juventus) 5.57 (14)

5. Kristjan Asllani (Torino) 5.57 (14)

6. Santiago Pierotti (Lecce) 5.58 (18)

7. Marin Pongracic (Fiorentina) 5.62 (17)

8. Razvan Marin (Pisa) 5.62 (13)

9. Boulaye Dia (Lazio) 5.62 (13)

10. Dodò (Fiorentina) 5.63 (20)

11. Francesco Camarda (Lecce) 5.63 (15)

12. Alvaro Morata (Como) 5.64 (11)

13. Tete Morente (Lecce) 5.64 (11)

14. Roberto Piccoli (Fiorentina) 5.65 (13)

15. Caleb Ekuban (Genoa) 5.65 (13)

16. Teun Koopmeiners (Juventus) 5.66 (16)

17. Adam Buksa (Udinese) 5.67 (12)

18. Maduka Okoye (Udinese) 5.67 (12)

19. Dvidas Gineitis (Torino) 5.68 (11)

20. Nikola Stulic (Lecce) 5.69 (18)

SERIE A - 20ª GIORNATA

Como - Bologna 1-1

49' Cambiaghi (B), 90' + 4 Baturina (C)

Udinese - Pisa 2-2

13' Tramoni (P), 19' Kabasele (U), 40' rig. Davis (U), 67' Meister (P)

Roma - Sassuolo 2-0

76' Kone, 79' Soulé

Atalanta - Torino 2-0

13' De Ketelaere, 90' + 5 Pasalic

Lecce - Parma 1-2

1' Stulic (L), 64' aut. Thiago Gabriel (P), 72' Pellegrino (P)

Fiorentina - Milan 1-1

66' Comuzzo (F), 90' Nkunku (M)

Hellas Verona - Lazio 0-1

79' aut. Nelsson

Inter - Napoli 2-2

9' Dimarco (I), 26' e 81' McTominay (N), 73' rig. Calhanoglu (I)

Genoa - Cagliari 3-0

7' Colombo, 75' Frendrup, 78' Ostigard

Juventus - Cremonese 5-0

12' Bremer, 15' David, 35' Yildiz, 64' aut. Terracciano, 64' McKennie

CLASSIFICA

1. Inter 43*

2. Milan 40*

3. Napoli 39*

4. Juventus 39

5. Roma 39

6. Como 34*

7. Atalanta 31

8. Lazio 28

9. Bologna 27*

10. Udinese 26

11. Sassuolo 23

12. Torino 23

13. Cremonese 22

14. Parma 21*

15. Genoa 19

16. Cagliari 19

17. Lecce 17*

18. Fiorentina 14

19. Hellas Verona 13*

20. Pisa 13

MARCATORI

10 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Pulisic (Milan)

7 reti: Calhanoglu (Inter), Yildiz (Juventus) e Leao (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna), Douviukas e Paz (Como), Thuram (Inter), Hojlund (Napoli), Pellegrino (Parma), Soulé (Roma), Davis (Udinese)

RECUPERO 16ª GIORNATA

Napoli - Parma (14 gennaio, 18.30)

Inter - Lecce (14 gennaio, 20.45)

Hellas Verona - Bologna (15 gennaio, 18.30)

Como - Milan (15 gennaio, 20.45)