Serie A, la Top 11 della 22ª giornata: Como straripante, Douvikas il migliore
Questa la Top 11 della 22ª giornata di Serie A. Tanto Como, inevitabilmente, dopo l'incredibile 6-0 al Torino che ha evidenziato ancora una volta il gioco scintillante della squadra di Cesc Fabregas. Addirittura ben tre giocatori tra i lariani che hanno preso almeno un 8 in pagella col greco Douvikas che si eleva su tutti. Da sottolineare un'altra prestazione monstre di Federico Dimarco, decisivo nel contribuire alla rimonta dell'Inter contro il Pisa. Nota di merito anche per Marco Palestra, che in Fiorentina-Cagliari ha trovato il suo primo gol in Serie A. Grandi protagonisti anche Kenan Yildiz, superlativo nel 3-0 della Juventus contro il Napoli e Charles De Ketelaere, mattatore nel 4-0 dell'Atalanta contro il Parma. Ecco il 3-4-2-1 selezionato dalla redazione di Tuttomercatoweb:
Elia Caprile (Cagliari) 7
Marc Oliver Kempf (Como) 7
Yerry Mina (Cagliari) 7
Koni De Winter (Milan) 7
Marco Palestra (Cagliari) 7.5
Lucas Da Cunha (Como) 8
Martin Baturina (Como) 8
Federico Dimarco (Inter) 8
Charles De Ketelaere (Atalanta) 7.5
Kenan Yildiz (Juventus) 7.5
Tasos Douvikas (Como) 8.5
- - -
SERIE A - 22ª GIORNATA
Inter - Pisa 6-2
11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)
Como - Torino 6-0
8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret
Fiorentina - Cagliari 1-2
31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)
Lecce - Lazio 0-0
Sassuolo - Cremonese 1-0
3' Fadera
Genoa - Bologna 3-2
35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)
Atalanta - Parma 4-0
15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic
Juventus - Napoli 3-0
22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic
Roma - Milan 1-1
62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)
Hellas Verona - Udinese 1-3
23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Bologna 30
9. Lazio 29
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Genoa 23
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Torino 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
12 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)
SERIE A - 23ª GIORNATA
Lazio - Genoa (30 gennaio, ore 20.45)
Pisa - Sassuolo (31 gennaio, ore 15)
Napoli - Fiorentina (31 gennaio, ore 18)
Cagliari - Hellas Verona (31 gennaio, ore 20.45)
Torino - Lecce (1° febbraio, ore 12.30)
Como - Atalanta (1° febbraio, ore 15)
Cremonese - Inter (1° febbraio, ore 20.45)
Parma - Juventus (1° febbraio, ore 20.45)
Udinese - Roma (2 febbraio, ore 20.45)
Bologna - Milan (2 febbraio, ore 20.45)
