Roberto Piccoli, 25 milioni per giocare con Kean. Rimasto invischiato nella stagione viola

Roberto Piccoli è stato un investimento importante per la Fiorentina nel corso dell'estate. 25 milioni di euro al Cagliari per dare a Moise Kean un compagno di reparto all'altezza, sia per reggere la pressione dei difensori che per dialogare con chi, un anno fa, aveva fatto le gioie di Raffaele Palladino. Finora non è andata così, tutt'altro. Fiorentina malinconicamente terzultima in classifica, sebbene la sensazione sia quella di una ripresa rispetto a un inizio di campionato ai limiti della tragedia.

Finora, in campionato, ha messo a segno solamente due reti, rimanendo invischiato nel pessimo ruolino di marcia viola. "Nessuno si aspettava un inizio annata così deludente. Noi dobbiamo pensare al presente e spingere come stiamo facendo. Abbiamo giocatori di qualità e dobbiamo essere consapevoli di essere forti", ha detto una settimana fa dopo la vittoria contro il Bologna.

"A me piace venire incontro e far giocare la squadra, ma il mister prova moltissimo durante la settimana e ci prepara su ogni dettaglio degli avversari. Sono un attaccante che mi creo occasioni da gol e potevo segnarne qualcuno in più. Io devo farmi trovare pronto e poi il mister deciderà cosa fare. Si può fare la differenza sia giocando dall'inizio sia subentrando". Oggi Roberto Piccoli compie 25 anni.