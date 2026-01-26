Serie A femminile, la Juventus travolge il Parma 3-0 e vola al terzo posto in classifica
L'undicesima giornata di Serie A femminile si è chiusa con una netta vittoria della Juventus con il Parma. 3-0 il punteggio finale, un risultato che proietta la bianconere al terzo posto alle spalle di Roma e Inter.
SERIE A WOMEN, 11ª GIORNATA
Già giocate
Lazio-Fiorentina 3-0
29' Goldoni (L), 36' Piemonte (L), 61' [aut.] Curmark (F)
Milan-Ternana Women 3-0
34' e 80' van Dooren, 84' Kyvag
Genoa-Roma 0-1
45' Giugliano
Como Women-Inter 2-2
36' Kramzar (C), 48' Wullaert (I), 56' Kramzar (C), 61' Bugeja (I), 90+4' Polli (I)
Sassuolo-Napoli Women 0-2
45+2' Veletanlic, 52' Banusic
Lunedì 26 gennaio
Juventus-Parma 3-0
13' Bonansea, 77' Vangsgaard, 82' Godo
Classifica - Roma 28, Inter 21, Juventus 20, Lazio 18, Fiorentina 18, Milan 17, Napoli Women 17, Como Women 16, Sassuolo 9, Parma 8, Genoa 7, Ternana Women 7