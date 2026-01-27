TMW Fenucci e i rinnovi del Bologna: "Lucumi? Non ci fa sapere da un po', magari in futuro..."

Intervenuto in occasione della commemorazione di Arpad Weisz, nel Giorno della Memoria 2026, l’amministratore delegato del Bologna, Claudio Fenucci, si è soffermato con i cronisti presenti, tra cui l’inviato di TMW, anche sul calciomercato invernale dei rossoblù: “Ci aspetta l’ultima settimana di calciomercato, vediamo se ci saranno opportunità da poter cogliere. La rosa è attrezzata”.

Spazio anche alle trattative sui prolungamenti di contratto di alcuni giocatori in rosa: “Sui rinnovi non ci sono passi avanti. Stiamo cercando un accordo economico con Remo Freuler e Riccardo Orsolini”.

Tra i casi aperti, quello legato a Jhon Lucumì, centrale in scadenza di contratto nel 2027 e da tempo al centro di diverse voci di mercato, tra cui quella legata all’interessamento del Manchester United: “Non lo so, è da un po' di tempo che non ci fa sapere. Ha ancora 1 anno e mezzo di contratto e siamo fiduciosi che magari in futuro troveremo una soluzione per allungare l’accordo”.