Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai

Vittoria importante per l'Udinese che aggancia la Lazio al nono posto in classifica e vede la zona Europa più vicina. Verona nei guai: dopo le illusorie due vittorie a dicembre, gli scaligeri hanno inanellato nuovamente una serie senza gioie, con 2 pareggi e 5 sconfitte nelle successive 7 partite. E con il derby del Triveneto che va ai friulani si è chiusa la 22ª giornata di Serie A. Riportiamo il quadro completo, con risultati, classifica, marcatori e prossimo turno:

Inter - Pisa 6-2

11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)

Como - Torino 6-0

8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret

Fiorentina - Cagliari 1-2

31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)

Lecce - Lazio 0-0

Sassuolo - Cremonese 1-0

3' Fadera

Genoa - Bologna 3-2

35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)

Atalanta - Parma 4-0

15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic

Juventus - Napoli 3-0

22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic

Roma - Milan 1-1

62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)

Hellas Verona - Udinese 1-3

23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)

CLASSIFICA

1. Inter 52

2. Milan 47

3. Roma 43

4. Napoli 43

5. Juventus 42

6. Como 40

7. Atalanta 35

8. Bologna 30

9. Lazio 29

10. Udinese 29

11. Sassuolo 26

12. Cagliari 25

13. Genoa 23

14. Cremonese 23

15. Parma 23

16. Torino 23

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

MARCATORI

12 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)