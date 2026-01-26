Serie A, la classifica al termine della 22ª giornata: l'Udinese aggancia la Lazio, Verona nei guai
Vittoria importante per l'Udinese che aggancia la Lazio al nono posto in classifica e vede la zona Europa più vicina. Verona nei guai: dopo le illusorie due vittorie a dicembre, gli scaligeri hanno inanellato nuovamente una serie senza gioie, con 2 pareggi e 5 sconfitte nelle successive 7 partite. E con il derby del Triveneto che va ai friulani si è chiusa la 22ª giornata di Serie A. Riportiamo il quadro completo, con risultati, classifica, marcatori e prossimo turno:
Inter - Pisa 6-2
11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)
Como - Torino 6-0
8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret
Fiorentina - Cagliari 1-2
31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)
Lecce - Lazio 0-0
Sassuolo - Cremonese 1-0
3' Fadera
Genoa - Bologna 3-2
35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)
Atalanta - Parma 4-0
15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic
Juventus - Napoli 3-0
22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic
Roma - Milan 1-1
62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)
Hellas Verona - Udinese 1-3
23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Bologna 30
9. Lazio 29
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Genoa 23
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Torino 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
12 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)
SERIE A - 23ª GIORNATA
Lazio - Genoa (30 gennaio, ore 20.45)
Pisa - Sassuolo (31 gennaio, ore 15)
Napoli - Fiorentina (31 gennaio, ore 18)
Cagliari - Hellas Verona (31 gennaio, ore 20.45)
Torino - Lecce (1° febbraio, ore 12.30)
Como - Atalanta (1° febbraio, ore 15)
Cremonese - Inter (1° febbraio, ore 20.45)
Parma - Juventus (1° febbraio, ore 20.45)
Udinese - Roma (2 febbraio, ore 20.45)
Bologna - Milan (2 febbraio, ore 20.45)