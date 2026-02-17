Gasperini si gode il suo centravanti, Il Romanista lo esalta: "Le roi Malen"

Da quando ha messo piede sul pianeta giallorosso, Donyell Malen sta schiantando le difese avversarie della Serie A. "Le roi Malen", la prima pagina dedicata da Il Romanista oggi, soprannominando il nuovo centravanti olandese - arrivato dal mercato di gennaio in prestito dall'Aston Villa - come il re della ciurma di Gasperini.

D'altronde sono 5 gol in altrettante partite di campionato: dal 2000 in poi solo Batistuta ha fatto meglio di lui. Ma reti a parte, Malen ha cambiato il volto della squadra del Gasp. "Se mi aspettavo un impatto così con l'Italia? Sapevo quali erano le mie qualità e sapevo che potevo fare bene", le parole dichiarate da Malen al termine del 2-2 al Napoli con doppietta personale.

Mentre Gian Piero Gasperini, allenatore giallorosso, ha dichiarato dopo il pari col Napoli: "Questo atteggiamento lo abbiamo avuto sempre in campionato, anche nel girone di andata. Con Malen avremmo qualche punto in più. Questa squadra con l'atteggiamento non ha avuto problemi, abbiamo perso contro le prime e cadendo nei finali con le prestazioni. Usciamo dalle sfide con Milan e Napoli con qualche rammarico".