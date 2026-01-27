Serie A, la Top 11 dopo 22 giornate: novità Palestra. Dominio milanese

Tre novità nella Top 11 di Serie A, dopo 22 giornate di campionato. Escono Akanji, Saelemaekers e Zambo Anguissa ed entrano Palestra, Barella e Modric. Formazione che è dominata dalle milanesi con 4 giocatori a testa. Segue il Como con Kempf e Paz e infine un rappresentante per il Cagliari. Questo il nostro 4-3-2-1:

Mike Maignan (Milan) 6.50

Marco Palestra (Cagliari) 6.24

Marc Oliver Kempf (Como) 6.46

Alessandro Bastoni (Inter) 6.39

Federico Dimarco (Inter) 6.65

Nicolò Barella (Inter) 6.43

Luka Modric (Milan) 6.45

Adrien Rabiot (Milan) 6.53

Nico Paz (Como) 6.55

Christian Pulisic (Milan) 6.53

Lautaro Martinez (Inter) 6.45

- - -

SERIE A - 22ª GIORNATA

Inter - Pisa 6-2

11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)

Como - Torino 6-0

8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret

Fiorentina - Cagliari 1-2

31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)

Lecce - Lazio 0-0

Sassuolo - Cremonese 1-0

3' Fadera

Genoa - Bologna 3-2

35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)

Atalanta - Parma 4-0

15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic

Juventus - Napoli 3-0

22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic

Roma - Milan 1-1

62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)

Hellas Verona - Udinese 1-3

23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)

CLASSIFICA

1. Inter 52

2. Milan 47

3. Roma 43

4. Napoli 43

5. Juventus 42

6. Como 40

7. Atalanta 35

8. Bologna 30

9. Lazio 29

10. Udinese 29

11. Sassuolo 26

12. Cagliari 25

13. Genoa 23

14. Cremonese 23

15. Parma 23

16. Torino 23

17. Lecce 18

18. Fiorentina 17

19. Pisa 14

20. Hellas Verona 14

MARCATORI

12 reti: Lautaro Martinez (Inter)

8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)

7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)