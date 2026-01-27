Serie A, la Top 11 dopo 22 giornate: novità Palestra. Dominio milanese
Tre novità nella Top 11 di Serie A, dopo 22 giornate di campionato. Escono Akanji, Saelemaekers e Zambo Anguissa ed entrano Palestra, Barella e Modric. Formazione che è dominata dalle milanesi con 4 giocatori a testa. Segue il Como con Kempf e Paz e infine un rappresentante per il Cagliari. Questo il nostro 4-3-2-1:
Mike Maignan (Milan) 6.50
Marco Palestra (Cagliari) 6.24
Marc Oliver Kempf (Como) 6.46
Alessandro Bastoni (Inter) 6.39
Federico Dimarco (Inter) 6.65
Nicolò Barella (Inter) 6.43
Luka Modric (Milan) 6.45
Adrien Rabiot (Milan) 6.53
Nico Paz (Como) 6.55
Christian Pulisic (Milan) 6.53
Lautaro Martinez (Inter) 6.45
- - -
SERIE A - 22ª GIORNATA
Inter - Pisa 6-2
11' e 23' Moreo (P), 39' rig. Zielinski (I), 41' Lautaro Martinez (I), 45' + 2 Esposito (I), 82' Dimarco (I), 86' Bonny (I), 90' + 3 Mkhitaryan (I)
Como - Torino 6-0
8' e 66' Douvikas, 16' Baturina, 59' rig. Da Cunha, 70' Kuhn, 76' Caqueret
Fiorentina - Cagliari 1-2
31' Kiliçsoy (C), 47' Palestra (C), 74' Brescianini (F)
Lecce - Lazio 0-0
Sassuolo - Cremonese 1-0
3' Fadera
Genoa - Bologna 3-2
35' Ferguson (B), 47' aut. Otoa (B), 62' Malinovskyi (G), 78' Ekuban (G), 90' + 1 Messias (G)
Atalanta - Parma 4-0
15' rig. Scamacca, 24' De Roon, 73' Raspadori, 90' + 3 Krstovic
Juventus - Napoli 3-0
22' David, 77' Yildiz, 86' Kostic
Roma - Milan 1-1
62' De Winter (M), 74' rig. Pellegrini (R)
Hellas Verona - Udinese 1-3
23' Atta (U), 26' Orban (V), 58' Zanoli (U), 67' Davis (U)
CLASSIFICA
1. Inter 52
2. Milan 47
3. Roma 43
4. Napoli 43
5. Juventus 42
6. Como 40
7. Atalanta 35
8. Bologna 30
9. Lazio 29
10. Udinese 29
11. Sassuolo 26
12. Cagliari 25
13. Genoa 23
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Torino 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19. Pisa 14
20. Hellas Verona 14
MARCATORI
12 reti: Lautaro Martinez (Inter)
8 reti: Douvikas e Paz (Como), Yildiz (Juventus), Pulisic (Milan)
7 reti: Orsolini (Bologna), Calhanoglu (Inter), Leao (Milan), Davis (Udinese), Orban (Verona)
SERIE A - 23ª GIORNATA
Lazio - Genoa (30 gennaio, ore 20.45)
Pisa - Sassuolo (31 gennaio, ore 15)
Napoli - Fiorentina (31 gennaio, ore 18)
Cagliari - Hellas Verona (31 gennaio, ore 20.45)
Torino - Lecce (1° febbraio, ore 12.30)
Como - Atalanta (1° febbraio, ore 15)
Cremonese - Inter (1° febbraio, ore 20.45)
Parma - Juventus (1° febbraio, ore 20.45)
Udinese - Roma (2 febbraio, ore 20.45)
Bologna - Milan (2 febbraio, ore 20.45)
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.