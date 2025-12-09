Serie A, la Top 11 dopo la 14ª giornata: il Milan piazza ben 5 giocatori

Sono due le novità nella Top 11 di Serie A dopo la 14ª giornata: prima volta in squadra per Matteo Gabbia, che prende il posto del comasco Marc-Oliver Kempf. In attacco Federico Bonazzoli trova il quinto gol con la Cremonese e scalza Ange-Yoan Bonny. Questo il nostro 3-4-2-1 che vede il netto dominio del Milan con ben 5 giocatori in squadra.

Mike Maignan - (Milan) 6.62

Tiago Gabriel - (Lecce) 6.27

Matteo Gabbia - (Milan) 6.25

Alessandro Bastoni - (Inter) 6.42

Alexis Saelemaekers - (Milan) 6.32

André-Frank Zambo Anguissa - (Napoli) 6.64

Luka Modric - (Milan) 6.50

Federico Dimarco - (Inter) 6.54

Christian Pulisic - (Milan) 6.83

Nico Paz - (Como) 6.61

Federico Bonazzoli - (Cremonese) 6.39

SERIE A - 14ª GIORNATA

Sassuolo - Fiorentina 3-1

9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)

Inter - Como 4-0

11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto

Hellas Verona - Atalanta 3-1

28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)

Cremonese - Lecce 2-0

53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria

Cagliari - Roma 1-0

82' Gaetano

Lazio - Bologna 1-1

38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)

Napoli - Juventus 2-1

7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)

Pisa - Parma 0-1

40' rig. Benedyczak

Udinese - Genoa 1-2

34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy

Torino - Milan 2-3

10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)

1. Milan 31

2. Napoli 31

3. Inter 30

4. Roma 27

5. Bologna 25

6. Como 24

7. Juventus 23

8. Sassuolo 20

9. Cremonese 20

10. Lazio 19

11. Udinese 18

12. Atalanta 16

13. Torino 14

14. Cagliari 14

15. Genoa 14

16. Parma 14

17. Lecce 13

18. Pisa 10

19. Hellas Verona 9

20. Fiorentina 6

MARCATORI

7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)

6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)

5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)

15ª GIORNATA

Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)

Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)

Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)

Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)

Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)

Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)

Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)

Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)