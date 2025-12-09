Serie A, le medie voto degli allenatori: Chivu accorcia su Fabregas. Vanoli in fondo
Nonostante la batosta subita contro l'Inter, Cesc Fabregas resta l'allenatore di Serie A dalla miglior media voto. Si avvicina notevolmente Chivu, mentre Allegri completa il podio. Gran balzo di Daniele De Rossi mentre Paolo Vanoli scivola fino all'ultimo posto. Tra parentesi le partite in panchina di ognuno.
1. Cesc Fàbregas (Como) 6.57 (14)
2. Cristian Chivu (Inter) 6.54 (14)
3. Massimiliano Allegri (Milan) 6.54 (14)
4. Daniele De Rossi (Genoa) 6.38 (4)
5. Davide Nicola (Cremonese) 6.36 (14)
6. Antonio Conte (Napoli) 6.36 (14)
7. Vincenzo Italiano (Bologna) 6.32 (14)
8. Gian Piero Gasperini (Roma) 6.25 (14)
9. Fabio Grosso (Sassuolo) 6.18 (14)
10. Fabio Pisacane (Cagliari) 6.11 (14)
11. Eusebio Di Francesco (Lecce) 6.11 (14)
12. Luciano Spalletti (Juventus) 6.10 (5)
13. Maurizio Sarri (Lazio) 6.07 (14)
14. Alberto Gilardino (Pisa) 6.04 (14)
15. Carlos Cuesta (Parma) 6.04 (14)
16. Paolo Zanetti (Hellas Verona) 6.00 (14)
17. Raffaele Palladino (Atalanta) 6.00 (3)
18. Kosta Runjaić (Udinese) 5.89 (14)
19. Marco Baroni (Torino) 5.82 (14)
20. Paolo Vanoli (Fiorentina) 5.75 (4)
TRAGHETTATORI
Roberto Murgita (Genoa) 7.00 (1)
Massimo Brambilla (Juventus) 7.00 (1)
NON PIÙ IN CARICA
Ivan Juric (Atalanta) 6.14 (11)
Igor Tudor (Juventus) 5.94 (8)
25. Patrick Vieira (Genoa) 5.50 (9)
26. Stefano Pioli (Fiorentina) 5.15 (10)
SERIE A - 14ª GIORNATA
Sassuolo - Fiorentina 3-1
9' rig. Mandragora (F), 14' Volpato (S), 45' + 1 Muharemovic (S), 65' Kone (S)
Inter - Como 4-0
11' Lautaro Martinez, 59' Thuram, 81' Calhanoglu, 86' Carlos Augusto
Hellas Verona - Atalanta 3-1
28' Belghali (H), 36' Giovane (H), 71' Bernede (H), 81' rig. Scamacca (A)
Cremonese - Lecce 2-0
53' rig. Bonazzoli, 78' Sanabria
Cagliari - Roma 1-0
82' Gaetano
Lazio - Bologna 1-1
38’ Isaksen (L), 40’ Odgaard (B)
Napoli - Juventus 2-1
7’ e 78’ Hojlund (N), 58’ Yildiz (J)
Pisa - Parma 0-1
40' rig. Benedyczak
Udinese - Genoa 1-2
34' rig. Malinovskyi (G), 65' Piotrowski (U), 83' Norton-Cuffy
Torino - Milan 2-3
10' rig. Vlasic (T), 17' Zapata (T), 24' Rabiot (M), 66' e 76' Pulisic (M)
1. Milan 31
2. Napoli 31
3. Inter 30
4. Roma 27
5. Bologna 25
6. Como 24
7. Juventus 23
8. Sassuolo 20
9. Cremonese 20
10. Lazio 19
11. Udinese 18
12. Atalanta 16
13. Torino 14
14. Cagliari 14
15. Genoa 14
16. Parma 14
17. Lecce 13
18. Pisa 10
19. Hellas Verona 9
20. Fiorentina 6
MARCATORI
7 reti: Lautaro Martinez (Inter) e Pulisic (Milan)
6 reti: Orsolini (Bologna) e Calhanoglu (Inter)
5 reti: Bonazzoli (Cremonese), Paz (Como), Yildiz (Juventus), Leao (Milan)
15ª GIORNATA
Lecce - Pisa (12 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Torino - Cremonese (13 dicembre, ore 15, DAZN)
Parma - Lazio (13 dicembre, ore 18, DAZN)
Atalanta - Cagliari (13 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
Milan - Sassuolo (14 dicembre, ore 12.30, DAZN)
Fiorentina - Hellas Verona (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Udinese - Napoli (14 dicembre, ore 15, DAZN)
Genoa - Inter (14 dicembre, ore 18, Sky e DAZN)
Bologna - Juventus (14 dicembre, ore 20.45, DAZN)
Roma - Como (15 dicembre, ore 20.45, Sky e DAZN)
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.